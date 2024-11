Festa Internacional do Conhecimento, Literatura e Cultura começou neste sábado (16/11)

Escritoras(es), editoras(es), empreendedoras(es) negras(os), além de convidados especiais, marcaram presença na abertura da FLINKSAMPA – Festa Internacional do Conhecimento, Literatura e Cultura Negra, que aconteceu na tarde de sábado (16/11), simultaneamente, no campus da Universidade Zumbi dos Palmares, na zona norte, e no Sesc Pompeia, na zona oeste na capital paulista.

O evento tem como patrono o herói Zumbi dos Palmares e faz parte da programação da 7ª Virada da Consciência 2024, que ocorre de 16 a 20 de novembro em vários pontos da cidade de São Paulo. A curadoria da FLINKSAMPA é de Guiomar de Grammont, escritora, dramaturga e professora da Universidade Federal de Ouro Preto. No Campus da Universidade Zumbi dos Palmares a co-curadoria é assinada por Claudio Marques da Silva, Renan Wrangler, Odair Marques da Silva e Jorge Felizardo.

No Sesc Pompeia, as boas-vindas foram dadas pelo anfitrião Luiz Galina, diretor do Sesc São Paulo; José Vicente, reitor da Universidade Zumbi dos Palmares; Francisca Rodrigues, presidente da Virada da Consciência e Guiomar de Grammont, curadora do evento literário.



Na Mesa “De Zumbi a Luiz Gama: Lutas pela Liberdade”, Ligia Ferreira e Flavio dos Santos Gomes comentaram sobre a vida e obra de Luiz Gama e também do grande líder do quilombo, Zumbi dos Palmares. A mediação do debate foi de Dulci Lima.

Na sequência o público pode conferir a Mesa “A Educação Antirracista no Brasil” com Edilson Dias de Moura, autor do livro Graciliano: romancista, homem público, antirracista, e de José Vicente, reitor da Zumbi dos Palmares. A mediação foi de Edson Cruz.

Neste domingo, dia 17/11, a programação continua com as mesas:



1-Racismo Algorítmico: inteligência artificial e discriminação nas

redes digitais com Tarcízio Silva e Douglas Calixto (mediação de Jefferson Alves de Lima).

2-Literatura Negra e Literatura Periférica no Brasil com Cidinha da Silva, Paulo Lins e Oswaldo de Camargo (mediação de André Augusto Dias).

3-Memória, Identidade e Resistência na Literatura com Elisa Lucinda, Eliana Alvez Cruz e Teresa Cárdenas (mediação de Estevão Ribeiro). Com direito à sarau no final!

Serviço:

FLINKSAMPA – Festa Internacional do Conhecimento, Literatura e Cultura Negra

Datas e horários: dias 16 e 17 de novembro/2024 – das 14h às 18h30

Local: Sesc Pompeia (R. Clélia, 93 – Água Branca – SP – Tel.: 11 3871-7700 / A unidade não tem estacionamento / sescsp.org.br/pompeia / instagram.com/sescpompeia / facebook.com/sescpompeia