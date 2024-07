Fernando e Sorocaba levam o Churrasco On Fire para Mogi Mirim

O Churrasco On Fire, evento gastronômico e musical da dupla Fernando e Sorocaba, chega a Mogi Mirim, no interior de São Paulo, prometendo uma experiência única. O evento será realizado no dia 27 de julho, no Recanto Califórnia.

Com mais de 75% dos convites já vendidos e o primeiro lote esgotado em menos de 30 minutos, o Churrasco On Fire consolida-se como um dos eventos mais esperados e aclamados na região.

Pelo quarto ano consecutivo em Mogi Mirim, o Churrasco On Fire chega cheio de novidades e ações inéditas. O open churras premium é destaque absoluto, proporcionando aos participantes uma verdadeira viagem gastronômica com cortes selecionados e preparados pelos melhores churrasqueiros do Team On Fire. A combinação perfeita de sabor e arte na preparação do churrasco faz deste evento um verdadeiro banquete. O Churrasco On Fire é sinônimo de excelência em churrasco e música.

“Mogi Mirim tem um espaço especial no coração do Churrasco On Fire e do Fernando e Sorocaba, essa cidade foi palco da gravação do nosso último álbum, então trazer o nosso evento pra cá é sempre uma emoção especial. Esse ano a gente chega com novo cenário, novas ativações e a qualidade do churrasco premium que a gente sabe fazer”, descreve Sorocaba.

Detalhes encantadores e memórias inesquecíveis

Este ano, o palco em formato de “T” e uma plataforma ainda mais longa prometem uma experiência imersiva e exclusiva em Mogi Mirim. O compromisso com a inovação se reflete também no repertório musical especial e na duração de três horas, elevando a qualidade do evento a patamares inéditos.

Assim como nas quatro edições anteriores, o Churrasco On Fire Mogi conta com a produção exclusiva da Ross Produções, uma das maiores produtoras de eventos do interior paulista. Com vasta experiência e expertise na organização de grandes eventos vespertinos e noturnos, a Ross Produções aliada a dupla Fernando e Sorocaba garantem uma estrutura impecável e uma experiência inesquecível para o público presente, reafirmando o compromisso de inovação que é uma das marcas registradas do Churrasco On Fire.

“A trajetória de sucesso do Churrasco On Fire passa por Mogi Mirim, e nós da Ross Produções temos muito orgulho de fazer parte dessa história, que está marcando o mercado musical e gastronômico do país. As três edições anteriores foram um sucesso, com ingressos esgotados, muita diversão, segurança e um open churras elogiadíssimo, além da gravação de um projeto audiovisual da dupla Fernando e Sorocaba, em 2023. Para essa edição, a produção está ainda maior, com mais surpresas e inovações. No open churras premium, por exemplo, teremos mais de 250 churrasqueiros preparando cortes especiais. O Churrasco On Fire em Mogi Mirim é mais do que um evento; queremos oferecer uma estrutura de alta qualidade e uma experiência única para cada pessoa presente”, descreve André Rossi, CEO da Ross Produções.

Ao chegar no evento, o público é recebido por um pórtico imponente e um corredor decorado com painéis perfeitos para fotos deslumbrantes. Destaque para a máquina de churrasco, uma carreta gourmet de mais de 22 metros de comprimento, que se transforma em palco durante o show, proporcionando uma performance única de Sorocaba, enquanto Fernando prepara seu famoso arroz carreteiro, servido diretamente ao público no fim do evento.

Fernando e Sorocaba são embaixadores da Ford! Os participantes do Churrasco On Fire Mogi terão a oportunidade de explorar detalhes impressionantes de diversos veículos da Ford em um car display exclusivo, proporcionando uma imersão completa e divertida no universo da marca.

“O Churrasco On Fire é muito especial, não só para os fãs, como para nós também. É o churrasco que a gente sempre fez em casa, agora disponível para milhares de pessoas em todo o Brasil. Cada edição do Churrasco On Fire é uma celebração única e memorável”, resume Fernando.

Com duração de sete horas, o evento oferece uma experiência completa, iniciando à tarde e proporcionando momentos inesquecíveis. Mais do que um evento musical e gastronômico, o Churrasco On Fire é uma celebração da música, do churrasco e da conexão entre as pessoas, criando uma atmosfera única, imersiva e muito especial.

Não perca a oportunidade de fazer parte deste evento extraordinário. Garanta já o seu convite e prepare-se para viver uma experiência inesquecível com Fernando e Sorocaba no Churrasco On Fire: https://byma.com.br/event/6642857390acb80008a2878e?_c=COFPREVENDAMOGI.

Serviço – Churrasco On Fire Mogi Mirim

Data: 27 de julho

Horário: 15h

Local: Recanto Califórnia – Rod. Gov. Dr. Adhemar Pereira de Barros, 22698-22990 – Jardim Maria Bonati Bordignon, Mogi Mirim – SP.

Ingressos: https://byma.com.br/event/6642857390acb80008a2878e?_c=COFPREVENDAMOGI