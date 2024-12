Fernanda Torres e ‘Ainda Estou Aqui’: Estratégias Rumo ao Oscar e os desafios do cinema brasileiro

A corrida para o Oscar é uma empreitada complexa que transcende a mera torcida virtual dos brasileiros. Para que “Ainda Estou Aqui“, protagonizado por Fernanda Torres, conquiste uma indicação ao prestigioso prêmio, a equipe responsável pelo filme precisa seguir rigorosos critérios técnicos e investir em uma robusta campanha de promoção. Isso envolve a participação em eventos de alto nível em Hollywood, aparições em programas de televisão americanos, estreias internacionais e um circuito intensivo de festivais de cinema.

Walter Salles, diretor do filme, o produtor Rodrigo Teixeira e Fernanda Torres, protagonista do longa escolhido para representar o Brasil no Oscar de 2 de março, estão à frente dessa missão. Desde sua estreia no Festival de Veneza, onde foi premiado como melhor roteiro, o filme vem ganhando visibilidade global, ampliando suas chances na competição.

Para concorrer na categoria de filme internacional, uma produção deve cumprir requisitos específicos: ser exibida por sete dias consecutivos em um cinema comercial, ter mais da metade do seu áudio em língua estrangeira e não estar disponível em outras plataformas antes da estreia nas telonas. “Ainda Estou Aqui” atende a essas exigências e já foi exibido em importantes festivais como Toronto, recebendo aclamação da crítica americana e se posicionando como forte concorrente também ao Globo de Ouro.

Nos Estados Unidos, a Sony Pictures submeteu o filme a diversas categorias do Oscar, incluindo melhor atriz para Fernanda Torres e melhor ator coadjuvante para Selton Mello. A última vez que uma atriz brasileira foi indicada ao Oscar foi há 20 anos, quando Fernanda Montenegro concorreu por “Central do Brasil“, também dirigido por Salles. Agora, Fernanda Torres desponta como uma possível indicada ao prêmio de melhor atriz.

O impacto da campanha nas redes sociais é notável. Uma foto de Fernanda Torres no Instagram do Oscar acumulou 2,8 milhões de curtidas, superando significativamente estrelas internacionais como Demi Moore. Esse engajamento destaca o poder da audiência brasileira.

A pré-lista dos indicados será divulgada em 17 de dezembro. Até lá, a equipe busca maximizar a exposição do filme entre os membros votantes da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos. Para isso, “Ainda Estou Aqui” tem sido exibido em festivais renomados como os de Nova York e Los Angeles, além de sessões exclusivas para os votantes seguidas por entrevistas coletivas com o elenco.

A Creative Artists Agency (CAA), influente agência em Los Angeles, organizou uma exibição do filme apresentada pelo ator Sean Penn. “Ainda Estou Aqui” aborda um período crítico da história política brasileira durante o regime militar e tem ressoado com públicos internacionais.

Torres passou semanas participando de eventos promocionais em Los Angeles e Londres, enfrentando desafios inerentes à campanha pelo Oscar que envolvem desde entrevistas até a escolha cuidadosa das vestimentas para eventos glamorosos. A atriz compreendeu rapidamente a importância desses detalhes para construir sua imagem fora das telas.

A experiência é semelhante à vivida por Alê Abreu com seu filme “O Menino e o Mundo”, indicado ao Oscar há oito anos. Na ocasião, ele foi recebido com cordialidade por gigantes da indústria como Pete Docter da Pixar.

Recentemente, a campanha ganhou impulso após o sucesso do filme nos cinemas brasileiros, onde atraiu mais de 2 milhões de espectadores. Esse feito não só destaca sua popularidade local como também solidifica sua posição na corrida ao Oscar.

Com esses esforços conjuntos e estratégicos, “Ainda Estou Aqui” almeja conquistar um lugar entre os melhores filmes internacionais na cerimônia mais cobiçada do cinema mundial.