Fernanda Torres quebra recorde no Instagram do Oscar com 2 milhões de curtidas

Fernanda Torres, renomada atriz brasileira, estabeleceu um novo recorde ao ultrapassar a marca de 2 milhões de curtidas em uma publicação no Instagram oficial da Academia do Oscar. A imagem em destaque apresenta sua atuação no filme “Ainda Estou Aqui”, dirigido por Walter Salles, que gerou uma onda de entusiasmo e apoio entre os seguidores nas redes sociais.

O filme, que aborda os desafios enfrentados durante a ditadura militar no Brasil, foi selecionado para representar o país na disputa pela categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar 2025. O desempenho de Fernanda Torres tem recebido aclamação significativa da crítica internacional, posicionando-a como uma forte concorrente a uma indicação ao prêmio de Melhor Atriz.

A repercussão online sublinha o apoio massivo do público brasileiro, que vê na potencial indicação de Torres uma chance de repetir o feito histórico alcançado por sua mãe, Fernanda Montenegro. Montenegro foi indicada ao Oscar em 1999 pelo filme “Central do Brasil“, mas acabou perdendo a estatueta para Gwyneth Paltrow, por sua performance em “Shakespeare Apaixonado”.

Com o crescente reconhecimento e visibilidade, as expectativas são elevadas para que Fernanda Torres possa conquistar a cobiçada estatueta, contribuindo ainda mais para o prestígio do cinema brasileiro no cenário global.

Em recente manifestação nas redes sociais, nesta terça-feira (19), Fernanda Torres celebrou o sucesso de “Ainda Estou Aqui”. Em apenas 11 dias desde sua estreia nos cinemas nacionais, o filme atingiu mais de 1 milhão de espectadores. Interpretando Eunice Paiva na trama, a atriz expressou sua gratidão em um vídeo postado no Instagram, demonstrando sua satisfação com o impressionante número alcançado e agradecendo ao público pelo apoio contínuo. Em meio a compromissos internacionais promovendo o longa para o Oscar, Torres compartilhou seu sentimento de prestígio e reconhecimento pelo sucesso da produção.