“Ainda Estou Aqui” desbanca recordes e conquista 2ª maior bilheteria nacional pós-pandemia

O filme brasileiro “Ainda Estou Aqui” rapidamente conquistou o público, atingindo a impressionante marca de dois milhões de espectadores em menos de 30 dias desde sua estreia, ocorrida em 7 de novembro. Esta produção nacional conseguiu superar o filme “Wicked“, tornando-se o longa-metragem mais assistido no Brasil na última semana.

Conforme os dados mais recentes divulgados pela Comscore, “Ainda Estou Aqui” arrecadou R$ 8,9 milhões e atraiu mais de 390 mil pessoas aos cinemas. No intervalo entre 21 e 24 de novembro, o filme superou a marca de 1,7 milhão de espectadores, estabelecendo um novo recorde para um filme dirigido por Walter Salles nos cinemas brasileiros. Anteriormente, esse recorde pertencia a “Central do Brasil”, que reuniu 1,6 milhão de espectadores entre seu lançamento original e relançamentos subsequentes entre 1998 e 1999.

A trama do filme é uma adaptação do livro homônimo escrito por Marcelo Rubens Paiva, famoso pela obra “Feliz Ano Velho“, um best-seller dos anos 1980. Situada na década de 1970, durante o auge da ditadura militar no Brasil, a narrativa segue a trajetória da família Paiva. Rubens (interpretado por Selton Mello), Eunice (vivida por Fernanda Torres) e seus filhos enfrentam uma reviravolta quando Rubens é capturado por militares à paisana e desaparece sem deixar pistas. Eunice passa décadas buscando respostas sobre o destino do marido enquanto tenta reconstruir sua vida e guiar seus filhos por novos caminhos.

O elenco é reforçado por nomes como Valentina Herszage (“Elas por Elas”), Maeve Jinkings (“Pedágio”), Antonio Saboia (“Deserto Particular”), Olívia Torres (“Continente”), Humberto Carrão (“Aquarius”), Dan Stulbach (“Mulheres Apaixonadas”), Charles Fricks (“Terra e Paixão”), Caio Horowicz (“Boca a Boca”) e Daniel Dantas (“Pega Pega”).

A CNN esteve presente no lançamento exclusivo do filme durante a 48ª edição da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, onde foi realizada uma coletiva de imprensa. Entrevistas individuais com os protagonistas Fernanda Torres e Selton Mello foram conduzidas para oferecer um olhar mais aprofundado sobre suas participações na produção.

Ademais, discussões foram levantadas sobre a atuação especial de Fernanda Montenegro no filme e sobre quem foi Rubens Paiva, personagem vivido por Selton Mello, proporcionando ao público uma compreensão mais ampla da história retratada.