Férias nos parques Horto Florestal e da Cantareira têm programação especial 

As férias escolares chegaram e é hora dos pais pensarem em um calendário de atividades para as crianças aproveitarem a folga das salas de aula. Julho é um mês de diversão para a criançada e os pais que buscam opções de lazer para aproveitar essa época do ano vão encontrar nos Parques Horto Florestal e da Cantareira, geridos pela Urbia, um cronograma com atrações especiais, brincadeiras e eventos para toda a família.

A agenda traz a inédita Colônia de Férias, o retorno do projeto do Busão das Artes à São Paulo, exposições, atividades físicas, a primeira edição da Caminhadinha Noturna e muitas brincadeiras para crianças de todas as idades. O intuito das atividades é proporcionar momentos e experiências memoráveis além do aprendizado de forma criativa e interativa.

Vale destacar, também, que o Horto Florestal expandiu as atividades de voluntariado, que já fazem parte do calendário durante todo o ano e que em julho será especial: os visitantes poderão realizar as aulas de yoga, zumba e dança, e para quem prefere os esportes, aulas de futebol e artes marciais. Toda a programação é gratuita. Oportunidade para quem quer aproveitar as férias ao ar livre!

Confira a programação abaixo:

PROGRAMAÇÃO DO PARQUE HORTO FLORESTAL:

Busão das Artes

O Busão das Artes volta ao Parque Estadual Alberto Löfgren – Horto Florestal, trazendo uma nova temporada de experiências interativas e educativas. A atração estará aberta para visitação gratuita, de 23 de julho até 30 julho, das 09h às 17h. O espaço apresenta uma galeria que homenageará a obra infanto juvenil ‘Que mistério tem Clarice?’, da renomada autora Clarice Lispector, abrangendo tanto o cunho científico quanto educacional.

Aulão Energia

Para não perder o ritmo, o Horto Florestal convida os visitantes para aulas gratuitas de zumba. Os interessados poderão aproveitar a atividade nos dias 7, 9, 13, 14, 20, 21,27 e 28 de julho, das 10h30 às 12h30, na tenda de eventos. Não é necessário inscrição prévia para realizar a atividade.

Dança Circular

Recheando o calendário de atividades gratuitas, o Horto Florestal retoma a conhecida Dança Circular. As aulas acontecerão nos dias 9, 16, 23 e 30 de julho, das 9h às 10h, na tenda de eventos. Não é necessário inscrição prévia para realizar a atividade.

Terapias Integrativas

Promovendo um espaço de relaxante, os visitantes do Horto Florestal poderão desfrutar de uma sessão gratuita de Terapia Integrativa, uma abordagem holística que combina diferentes metodologias e práticas terapêuticas para promover a saúde e o bem-estar do indivíduo. A atividade será aberta ao público, e acontecerá no dia 27 de julho, às 13h, ao lado do restaurante ‘O Velhão’.

Apresentações Musicais

A Alameda Gastronômica do Horto Florestal convida os visitantes a desfrutarem de tardes especiais ao som de apresentações musicais de MPB. O evento, com músicos locais, promete uma atmosfera vibrante e acolhedora. As apresentações acontecem nos dias 13, 20 e 27 de julho, promovendo momentos de cultura e entretenimento em meio à natureza do Horto Florestal.

Além destas atividades, os Parques estão introduzindo novas atrações que prometem transformar as férias em uma aventura ainda mais emocionante e animada. Para quem gosta de uma boa dose de adrenalina, prepare-se para explorar a nova Pista de Skate, participar do Circuito Interativo com direito a carrinho de rolimã e muito mais. Veja abaixo tudo que a Urbia preparou para o período:

Colônia de férias

O Parque Horto Florestal se prepara para receber a 1ª edição da Colônia de Férias, um programa especial destinado a crianças de 3 a 12 anos. Organizado pela Urbia em parceria com a Conexão Brincar, a iniciativa oferece um ambiente seguro e estimulante para que os pequenos possam aproveitar ao máximo o período de descanso escolar.

Com um circuito de Atividades Infantis conduzido pelos recriadores da Conexão Brincar, a semana contará com uma variedade de jogos esportivos, brincadeiras dinâmicas como circuito de cones, pula cordas, bolinhas de sabão, além de desafios como corridas e jogos com bola. Também estão inclusas brincadeiras de rua tradicionais como pião, amarelinha, corrida do saco e caça ao tesouro. Além das brincadeiras, os pequenos serão apresentados ao Museu Florestal com atividade sensorial e educativa sobre fauna e flora do local.

As inscrições podem ser realizadas on-line através do link, no valor de R$ 265 por semana ou de R$ 75 por dia. Pais ou responsáveis, que adquirirem o pacote para irmãos, recebem 5% de desconto. A alimentação não está inclusa no pacote, sendo de responsabilidade dos pais ou responsáveis o envio do lanche ou a compra do alimento nas lanchonetes do parque.

Para garantir total segurança dos participantes, os monitores farão o monitoramento durante todas as atividades e deslocamentos. O ponto de encontro é na tenda do Horto Florestal, e as atividades ocorrerão das 13h às 17h.

Pista de Skate

Projetada para os pequenos esportistas ou para aqueles que querem se aventurar no esporte pela primeira vez, o novo atrativo promete uma experiência repleta de diversão e desafios emocionantes. Com um ambiente totalmente personalizado, a atividade encoraja as crianças a enfrentarem obstáculos radicais que incluem corrimão cônico, rampas e pistas duplas. Localizada na alameda do Horto Florestal, a atração funciona aos sábados, domingos e feriados, das 9h às 17h30, e recebe crianças e adolescentes, de 4 a 14 anos de idade. Os interessados podem adquirir o ticket no local. Os preços variam de R$ 15 a R$ 60.

Brincadeiras Interativas

As crianças poderão aproveitar ainda a atividade do Conexão Brincar. Trata-se de uma tarde de recreação gratuita com um circuito divertido composto por cones e bolinhas de sabão, ideal para crianças explorarem e se divertirem ao ar livre. Além disso, haverá uma emocionante oficina infantil, das 14h às 16h, a partir de R$ 25. O evento ocorrerá na Pedra Amarela, na lateral Parquinho Araras do Horto, e as inscrições podem ser realizadas diretamente no local ou através do link oficial do evento.

Circuito Interativo

Nos dias 21 e 28 de julho, o Parque Horto Florestal recebe o circuito interativo promovido pelo Mulek de Rua. Localizado na Alameda P1, as atividades incentivam os pais a relembrarem os tempos de criança com seus filhos, com diversas brincadeiras clássicas, incluindo amarelinha, jogo da velha gigante, perna de pau, bambolês, cabo de guerra, pula corda, corrida de saco e chinelão duplo. Nas mesmas datas acontecerá, ainda, o ‘Rolimã Fest’, evento de carrinho de rolimã com atividades emocionantes para toda a família. Os interessados podem se inscrever gratuitamente ou adquirir o ingresso do ‘Rolimã Fest’ no Passeio Kids – https://passeioskids.com/. As atividades funcionarão das 11h às 15h, na Alameda P1.

Oficina de Fotografia

Nos dias 12 e 19 de julho, o Museu Florestal Octávio Vecchi recebe a Oficina de Fotografia. O curso introdutório será composto por uma aula teórica e imersiva no Horto Florestal, proporcionando uma experiência única de aprendizado sobre os fundamentos da fotografia. Ministrado por profissionais, o curso abordará técnicas básicas e dicas práticas para capturar a beleza natural do Horto Florestal. As aulas serão ministradas no Subsolo do Museu, das 9h30 às 12h30. O valor do curso é de 60 reais, e os interessados podem se inscrever através do link.

Com entrada gratuita e funcionamento diário, das 5h30 às 18h, o Parque Estadual Alberto Löfgren – Horto Florestal está localizado na Rua do Horto, 931. Para quem vai de carro e deseja estacionar no local, basta se direcionar para a Avenida José da Rocha Viana, 62.

PROGRAMAÇÃO DO PARQUE ESTADUAL DA CANTAREIRA:

Observação de Pássaros

O Parque Estadual da Cantareira oferece aos visitantes a oportunidade de explorar a riqueza da biodiversidade do local através da Oficina de Observação de Aves na Trilha da Pedra Grande. Esta experiência cativante estará disponível nos dias 5, 12, 19 e 26 de julho, das 08h às 10h, com ponto de encontro na Portaria Águas Claras. Para participar, os interessados devem adquirir ingresso para a área de visitação Águas Claras através do Urbiapass, e confirmar a participação da atividade de observação por meio do link e podem se inscrever gratuitamente para esta atividade fascinante, que se inicia na portaria e leva os observadores até o sereno Lago das Carpas.

Apresentações Musicais

Para quem deseja desfrutar de uma tarde encantadora ao som das apresentações musicais gratuitas, a opção é o Café da Pedra Grande. O evento, com voz e violão, promete uma atmosfera relaxante com muita música e, claro, com uma paisagem deslumbrante do local. As apresentações acontecem nos dias 14, 21 e 28 de julho.

O Parque Estadual da Cantareira é dividido em três áreas de visitação nomeadas como Pedra Grande, Águas Claras e Engordador, e conta com diversas trilhas para quem gosta de se aventurar em meio à Mata Atlântica. Para entrar no Parque, é necessário realizar a compra do ingresso de R$ 55 (inteira) pelo site UrbiaPass ou presencialmente.