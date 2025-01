Férias no Shopping Market Place: diversão para crianças com oficinas e teatro

As férias escolares chegaram e o Shopping Market Place preparou uma programação repleta de lazer e entretenimento para garantir a diversão da criançada. Nos próximos sábados (11, 19 e 25 de janeiro), o shopping promove oficinas criativas e, aos domingos, apresentações teatrais no Piso Térreo, com entrada gratuita.

As oficinas infantis acontecem em três horários, às 14, 16 e 18 horas. As atividades incluem contação de histórias (no dia 11), origami e massinha (em 18/1) e, no encerramento (25/1), origami e montagem de fantoches. A programação é realizada pelo Market Place em parceria com lojistas, como Livraria Leitura, Puket e Arte em Retalhos, além do apoio da editora Ciranda Cultural e a Cia SóPapo.

Aos domingos, o público poderá se encantar com apresentações teatrais do Domingo é Dia de Teatro, sempre às 11h30 e às 16 horas, prometendo muita diversão para toda a família. Neste domingo (12), a peça é “Moana e a Confusão no Oceano”. Confira a programação completa de janeiro aqui.

“Nossa programação de férias foi pensada para oferecer momentos de lazer e aprendizado, criando memórias inesquecíveis para os pequenos e para toda a família. O Market Place tem o compromisso de proporcionar experiências que encantam, além de contar com excelentes opções de gastronomia e variedade em serviços e facilidades para o dia a dia”, destaca Eduardo Lovo, gerente geral do Shopping Market Place.

Para participar, basta fazer o agendamento prévio pelo aplicativo Iguatemi One. Mais informações sobre o Market Place estão disponíveis no site oficial do empreendimento.