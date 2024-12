Shopping Market Place celebra Natal com programação especial e ativações exclusivas

O Shopping Market Place preparou uma programação especial para tornar a experiência de Natal dos seus visitantes ainda mais mágica e inesquecível. Com variedade de atrações, que incluem oficinas infantis, apresentações culturais, presença do Papai Noel e campanha promocional, o empreendimento promete encantar toda a família.

Até 24 de dezembro, as crianças podem participar das Oficinas Infantis de Cartinhas para o Papai Noel. Em um espaço decorado com o clima natalino, os pequenos têm a oportunidade de criar mensagens e desenhos com seus pedidos, tornando a visita ao shopping ainda mais especial. Por falar no bom velhinho, o Noel é presença garantida no Natal do Market Place. Todo sábado e domingo, as crianças podem encontrá-lo, das 12 horas às 20 horas, no Trono do Papai Noel, no Piso Superior.

Outra atividade dedicada aos pequenos, o Domingo é Dia de Teatro tem uma atração especial no dia 22 de dezembro com enredo natalino na peça “O Natal da Dona Raposa”, trazendo uma narrativa mágica e cheia de surpresas para toda família. Para mais informações acesse a programação completa do mês de dezembro aqui .

Para quem quer aproveitar bons momentos e fazer compras com benefícios exclusivos, a campanha Compre e Ganhe do Market Place também segue em andamento. Clientes que realizarem compras acima de R$ 400,00 nas lojas participantes e cadastrarem suas notas no aplicativo Iguatemi One poderão trocar os cupons fiscais por um Panettone au Chocolat da Chocolat du Jour e concorrer ao sorteio de duas bikes 3TOROS da General Wings. Quem utiliza o Cartão XP Visa Infinite ganha um panettone extra e números da sorte em dobro.

“O Natal é um momento especial de celebração, e buscamos oferecer uma programação diversificada para criar memórias inesquecíveis para nossos visitantes. Pensamos em tornar essa época ainda mais incrível para quem deseja viver boas experiências, aproveitar gastronomia, serviços e compras em um lugar agradável e repleto de comodidades”, comenta Eduardo Lovo, gerente geral do Shopping Market Place.

Vale ressaltar que, durante o período de festas, o Shopping Market Place tem horários diferenciados para atender seus visitantes. Até 23 de dezembro, as lojas funcionam normalmente, de segunda a sábado, das 10 às 22 horas, e aos domingos, das 14 às 20 horas. Na véspera de Natal (24), o funcionamento será das 10 às 18 horas. Já no dia 31, as lojas e quiosques funcionam das 10 às 16 horas. No dia de Natal (25) e no dia 1º de janeiro de 2025, a abertura é facultativa, com operações das 14 às 20 horas.

Com atrações encantadoras e benefícios exclusivos, o Shopping Market Place é o destino ideal para viver o espírito natalino com total conforto.