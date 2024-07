Férias na Casa Mário de Andrade tem exposições, oficina de figurino e contação de histórias

A Casa Mário de Andrade, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, e gerenciada pela Organização Social Poiesis, preparou uma série de atividades para que os visitantes do museu aproveitem as férias de julho. A programação inclui exposições que abordam a memória da casa onde Mário de Andrade viveu e a origem do mito que inspirou o escritor a fazer a obra Macunaíma (1928), além de contação de histórias sobre as festas do boi no Brasil e um grupo de estudo sobre masculinidades.

A casa do poeta modernista ficou fechada por 18 meses para reforma, reabrindo em maio/2024 com várias novidades, entre elas um novo espaço para café. Fique por dentro!

Exposições

O museu está com duas exposições de curta duração. ambas em cartaz até o dia 4 de agosto:

Estúdio de uma vida

A mostra “Estúdio de uma vida” trata da importância da casa da Rua Lopes Chaves, onde está localizado o museu, na formação da identidade de Mário de Andrade e tem curadoria da própria equipe da instituição. O público poderá conferir, no cômodo antes ocupado pelo estúdio de trabalho do escritor, uma parte dos móveis originais e desenhados pelo próprio modernista. O mobiliário — hoje sob a guarda do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo (IEB-USP) — conta com a escrivaninha, o divã e o harmônio que Mário costumava tocar até de madrugada.

A origem de Macunaíma

Com curadoria de Francisco Almendra e produção do Studio KwO, a exposição “A origem de Macunaíma” conta a história de uma das obras de maior destaque do escritor e está instalada na nova sala de exposição do museu, de 105 m². A experiência imersiva oferece três estações de realidade virtual (VR) de última geração e ao colocarem os óculos, os visitantes são transportados para um encontro com Mário de Andrade no estúdio onde ele desenvolvia os diversos trabalhos. A figura de Mário de Andrade, que teve sua voz recriada por meio de Inteligência Artificial, convida o público a embarcar em uma aventura ao Monte Roraima para conhecer os mitos da região amazônica. A experiência em VR é aberta a todos acima de 12 anos e exige agendamento (clique aqui).

Para criar a experiência imersiva, a equipe técnica do Studio KwO passou duas semanas no topo do Monte Roraima digitalizando seu relevo e flora em 3D. A parte multimídia da exposição também apresenta imagens panorâmicas registradas durante a expedição, e um tour virtual pelo Monte Roraima. Um grande mapa cenográfico traz portais digitais para os pontos mais icônicos desta montanha, acessíveis em 360° por meio da realidade aumentada e que podem ser acessados pelo telefone celular. Além desses recursos, os visitantes podem usar um espaço para selfies no alto do Monte Roraima e compartilhar diretamente no Instagram.

Tome um café no museu

Uma novidade da Casa Mário de Andrade é o espaço do café, logo no térreo e onde os frequentadores podem fazer uma parada durante a visita ao acervo, às exposições e à sala de pesquisa do museu. O espaço é gerido pelo Caffé Ristoro, o mesmo localizado no jardim da Casa das Rosas. O café agora também atuante no museu localizado na Barra Funda tem, entre os pratos principais, bolo de doce de leite com lascas de amêndoas e as famosas focaccias de tomate (opção vegana), alcachofra e calabresa. Já entre as bebidas quentes, os destaques estão para o cappuccino, café expresso e chocolate quente. Vale a pena conhecer.

Confira mais destaques da agenda de julho da da Casa Mário de Andrade.

No dia 10 de julho, das 19h às 21h, o museu inicia o grupo de estudos Masculinidades e a Nação Brasileira. Os encontros guiados pelo comunicador e pesquisador Zé Mariano acontecem às quartas-feiras até o fim do mês, e pretendem identificar como o debate entre gênero, sexualidade, raça, classe e nação foram abordados na literatura brasileira produzida na Primeira República (1889-1930). Mais detalhes sobre os temas de cada encontro estão disponíveis neste link.

O museu também convida o público para participar da oficina de Figurino Modernista, comandada pela artista visual Carolina Casarin. A atividade ocorre no sábado, 13 de julho, das 10h às 16h30. Na parte da manhã haverá uma roda de conversa sobre a importância da aparência na arte moderna e os modos de vestir dos modernistas de São Paulo na década de 1920. Já no período da tarde, será aplicada a oficina de criação de figurinos lúdicos e criativos, utilizando diferentes materiais e técnicas. É recomendado que os participantes levem retalhos e peças de roupa.

O Núcleo de Ação Educativa da Casa Mário de Andrade preparou para o público infantil uma contação de histórias com o tema As festas do boi, aos sábados, dias 20 e 27/07, em dois horários, das 11h às 12h, e das 15h às 16h. Nesta atividade, crianças de até três anos, acompanhadas pelos responsáveis, conhecem as histórias sobre as tradicionais festas do boi espalhadas pelo Brasil, com o objetivo de integrá-las ao espaço do museu de modo leve e divertido.

Fique por dentro da agenda completa no site da Casa Mário de Andrade.