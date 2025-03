Feriado de Carnaval: Zoo São Paulo apresenta ao público quatro bebês leões

Quem visitar o Zoo São Paulo durante o Carnaval vai conhecer o “bloco da fofura” com quatro filhotes que acabam de chegar à área de visitação. As quatro leoazinhas estavam na “maternidade” em área restrita, nasceram em novembro do ano passado e são filhas da mamãe Erindi e do papai Django. As bebês têm três meses e pesam cerca de 25 quilos. Seus nomes foram escolhidos em alusão ao filme O Rei Leão: Nala, Kiara e Sarabi e uma delas, a Sampa, em homenagem à capital paulista.

Todo o local foi preparado para receber a nova família com conforto e segurança. Além das novas integrantes, o público também poderá ver outros felinos, em diferentes ambientes, do total de 18 leões que habitam o Zoo São Paulo atualmente. A novidade promete encantar todos que passarem pelo parque, oferecendo uma oportunidade inédita de ver o desenvolvimento dos filhotes e o comportamento da espécie Panthera leo.

Durante o Carnaval o Zoo São Paulo também estará com a promoção Folia em Dobro, onde o visitante compra um ingresso e ganha outro.

Conheça a família:

Papai Django

Nasceu no Zoológico de Copenhagen, na Dinamarca, e chegou ao Zoológico de São Paulo com 1 ano e 4 meses, no ano de 2016.

Mamãe Erindi

Chegou a SP proveniente do Gaia Zoo, na Holanda, também em 2016.

Iduma

Nasceu em Lory Park Zoo, na África do Sul.

Amira

Nasceu no Zoo SP em 2018. É mamãe de dois filhotes com Django e filha de Iduma e Erindi, ambos cuidados no Zoológico de SP.

Aisha

Filha de Iduma e Erindi, Aisha nasceu junto com Amira em 2018, e é mamãe de quatro leões.

Nairóbi, Luanda e Malawi

São as irmãs mais novas de Aisha e Amira.

Kalahari, Aluá, Scar e Djambala

São irmãos filhos de Aisha e Django.

Maia e Mali

Filhas de Amira e Django.

Serviço:

Funcionamento: no período do carnaval será das 9h às 18h e bilheteria até às 17h

Site: ingressos.zoologico.com.br

Central de vendas/WhatsApp (das 9h às 18h20): 11 4934 6804

Endereço: Avenida Miguel Estefano, 4241, Água Funda – São Paulo – SP – CEP 04301-905

Valores dos Ingressos

Promoção “Folia em dobro”

Comprou 1 ingresso do Zoo ou Jardim Botânico ganha outro para utilizar no mesmo dia

Comprou 1 combo ganha outro para utilizar no mesmo dia

Zoo SP avulso: R$ 89,90 e R$ 44,90 (meia-entrada)

Jardim Botânico avulso: R$ 39,90 e R$ 19,90 (meia-entrada)

Combo Zoo + Mundo Dino + Botânico: R$ 119,90 e R$ 69,90 (meia-entrada)

Ingresso anual Zoo SP: R$ 149,90

Ingresso anual Zoo SP + Mundo Dino: R$ 199,90

Ingresso anual Jardim Botânico: R$ 299,90

Lektrik:

Ingressos: venda no site e no aplicativo da Fever e na bilheteria do Jardim Botânico

A partir de R$49 -Ingressos adquiridos nesta semana têm 15% de desconto

Classificação: livre para todas as idades

Site: lektrik.com/sao-paulo

Opcionais:

Passeio Aqua Safari

Funcionamento: das 9h às 16h30 e feriado até às 17h30

Valor: de R$ 29,90 por pessoa

Duração: 10 minutos

Mundo Dino

Inteiro: de R$ 59,90

Meia: de R$ 29,95

Mineração:

Valor: de R$ 39,90 por pessoa

Duração: sem limite de horário

Noite Animal:

Valor: de R$ 69,90 por pessoa