Quatro filhotes de leão nascem no Zoo São Paulo

O Zoológico de São Paulo encerra o ano de 2024 com o nascimento de quatro filhotes de leão do casal Erindi e Django. Os bebês chegaram em novembro, estão na “maternidade”, em uma área restrita do Zoo, e poderão ser vistos pelo público por meio de uma TV que será instalada nos próximos dias e mostrará o dia a dia dos leõezinhos enquanto estiverem fora da área de visitação.

O papai Django nasceu no Zoológico de Copenhagen, na Dinamarca, e chegou ao Zoológico de São Paulo com 1 ano. Já a mamãe Erindi desembarcou em SP proveniente do Gaia Zoo, na Holanda.

Ainda não é possível saber o sexo dos filhotes, os quais serão batizados com nomes dos personagens do Rei Leão, em alusão ao clássico dos cinemas que marcou uma geração durante os anos 90 e que acaba de retornar com a história de Mufasa, que mostra a origem do pai de Simba.

No total, 18 leões moram no Zoo SP formando atualmente a maior população da espécie em zoológicos no Brasil e na América Latina. Estes animais, em ambiente natural, vivem em grupos que podem chegar a até 40 indivíduos. Seu comportamento é uma exceção entre os felinos, que normalmente são “predadores solitários” por preferirem viver e caçar sozinhos.

Redescubra o Zoo São Paulo

O Zoológico de São Paulo, tradicional ponto turístico da cidade, está com novas atrações. Mais de cem áreas foram revitalizadas, com destaque para o novo ambiente dos chimpanzés, que foi ampliado, recebeu novos equipamentos de enriquecimento ambiental e segue padrões internacionais.

Além disso, novos moradores chegaram, como quatro pinguins-de-magalhães — Ema, Val, Roxo e Phoebe — que agora habitam um espaço exclusivo, projetado para promover o bem-estar dos animais e estimular a educação para a conservação. Um casal de saguis-da-serra-escuro, também passou a abrigar o parque, além de capivaras, entre outros animais.

O espaço oferece ainda diversas atrações para os visitantes, como o Mundo Dino, que abriga mais de 60 fósseis originais de dinossauros, e o Xochimilco, lar dos axolotes — criaturas que inspiraram o famoso personagem do jogo Minecraft. O visitante também pode explorar atrações como “Pequenos Notáveis”, “Pulo do Sapo” e “Formigueiro”.

Entre as novidades do Zoo, está também a colaboração da artista plástica Carol Wang, apresentadora do programa Art Attack do Disney+, que assina diversos painéis espalhados ao longo do passeio. Para quem busca uma experiência mais aventureira, o Zoológico de São Paulo promove mensalmente o “Noite Animal”, um roteiro que permite explorar o parque ao entardecer e observar animais com hábitos noturnos.

Serviço:

Funcionamento: das 9h às 17h e bilheteria até às 16h

Site: ingressos.zoologico.com.br

Central de vendas/WhatsApp (das 9h às 18h20): 11 4934 6804

Endereço: Avenida Miguel Estefano, 4241, Água Funda – São Paulo – SP – CEP 04301-905

Valores dos Ingressos

**Promoção “Presente em dose dupla” Combo Zoo + Mundo Dino + Botânico + Acqua Safari: R$99,90 (preço único – promoção válida de 16 a 25 de dezembro para compras antecipadas)

Zoo SP avulso: inteira R$ 79,90 e R$ 39,90 (meia-entrada)

Jardim Botânico avulso: R$ 24,90 e R$ 12,45 (meia-entrada)

Combo Zoo + Mundo Dino + Botânico: R$ 119,90 e R$ 69,90 (meia-entrada)

Ingresso idoso Zoológico + Traslado Jabaquara: R$ 39,90

Combo idoso Zoo + Mundo Dino + Botânico + Traslado Jabaquara: R$ 55,90

Passeio Aqua Safari

Funcionamento: das 9h às 16h30 e feriado até às 17h30

Valor: de R$ 29,90 por pessoa

Duração: 10 minutos

Mundo Dino

Inteiro: de R$ 59,90

Meia: de R$ 29,95