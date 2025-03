Felipe Sanches encerra WSK Super Master Series com destaque e já mira novos desafios

O talento e a resiliência de Felipe Sanches (Equipe Energy Corse / ITB / Sanches e Sabioni Sociedade de Advogados / Andrea Sanches Semijoias / Fazenda Pôr do Sol) foram novamente colocados à prova no último fim de semana, durante a disputa da quinta e última rodada da WSK Super Master Series, realizada no circuito de Viterbo, Itália. Competindo na categoria OKN Júnior, o piloto brasileiro demonstrou foco e habilidade para superar obstáculos e encerrar sua participação no campeonato entre os principais nomes do grid.

Sem ter participado da tomada de tempo, Felipe foi desafiado a largar todas as baterias classificatórias da última posição (P28). Com uma atuação consistente e contando com o suporte técnico e estratégico da equipe Energy Corse, o piloto protagonizou grandes recuperações. Na final, largando da 20ª colocação, alcançou um expressivo 14º lugar após belas disputas ao longo da corrida.

“Foi um fim de semana de superação. Sabíamos que seria difícil largando do fim, mas consegui manter a calma, confiar no equipamento e buscar boas ultrapassagens. Estou muito feliz com o trabalho que fizemos em conjunto com a Energy Corse”, avaliou Felipe.

Apesar de não ter participado da etapa de abertura do campeonato em janeiro, Felipe encerrou sua campanha em 18º lugar no ranking geral, entre 72 pilotos inscritos, resultado que reforça seu potencial e regularidade ao longo da temporada.

Com a experiência adquirida na WSK Super Master Series, o foco do piloto agora se volta para a categoria OK Júnior. Ele intensificará sua preparação com participação no Champions of the Future e seguirá forte para o Campeonato Europeu de Kart.

“Meu objetivo é continuar evoluindo, aprendendo e representando bem o Brasil nas principais competições. Vamos trabalhar firme para estarmos cada vez mais competitivos na OK Júnior”, completou o jovem talento.