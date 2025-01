Felipe Menegat celebra imigração italiana com show em São Paulo

No dia 21 de fevereiro, a partir das 20h, o cantor Felipe Menegat se apresenta no Cantaloup, no Itaim Bibi, em São Paulo. O evento, intitulado “Romance“, promete encantar o público com um repertório repleto de grandes sucessos da música romântica de todos os tempos.

Os ingressos disponíveis estão em dois lotes: R$ 90 para o primeiro lote e R$ 120 para o segundo, garantindo uma experiência musical de qualidade.

Homenagem à imigração italiana

O show não só celebra a música romântica, mas também faz uma homenagem à imigração italiana, que é comemorada na mesma data. Menegat, conhecido por sua poderosa interpretação e carisma no palco, promete trazer referências aos clássicos italianos, criando uma atmosfera nostálgica que resgata a rica tradição musical desse país. Os fãs podem esperar versões emocionantes de canções que marcaram época, além de algumas surpresas que o artista preparou.

A escolha do Cantaloup como palco para este evento não poderia ser mais adequada. O espaço é reconhecido por sua atmosfera intimista e pela qualidade do serviço, proporcionando ao público uma experiência única. Com uma localização privilegiada em São Paulo, o local é ideal para receber os amantes da música e da cultura, criando um ambiente perfeito para as celebrações do amor e da arte.

Os ingressos já estão à venda, através do WhatsApp (11) 96815-8763, e a expectativa é alta para esse espetáculo que promete tocar o coração dos presentes. Felipe Menegat convida todos a vivenciarem uma noite mágica, onde a música e a emoção se entrelaçam, celebrando não apenas o amor, mas também a rica herança cultural trazida pelos imigrantes italianos ao Brasil.

Serviço: Felipe Menegat no show Romance

Dia 21 de fevereiro, a partir das 20h

Local: Cantaloup – Rua Manuel Guedes, 474, Itaim Bibi – São Paulo

Infos e Ingressos: (11) 96815-8763

Valor: R$ 90 (primeiro lote)

Instagram: @felipemenegat_