Lula recebe presidente Sergio Mattarella nos 150 anos da imigração italiana ao Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu o presidente da Itália, Sergio Mattarella, no Palácio do Planalto, em Brasília (DF), nesta segunda-feira, 15 de julho. Trata-se da primeira visita de Estado de um presidente italiano ao Brasil em 24 anos. Na ocasião, os dois países firmaram acordos de cooperação e Lula condecorou Mattarella com a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, a mais alta condecoração brasileira atribuída a cidadãos estrangeiros.

“É motivo de grande satisfação poder retribuir a hospitalidade com que fui recebido na Itália, pelo presidente Mattarella, no ano passado. Esta visita representa o ponto alto da celebração dos 150 anos da imigração italiana, que tornou as trajetórias dos nossos países para sempre indissociáveis”, destacou Lula em declaração à imprensa após reunião bilateral.

Os dois líderes conversaram sobre o estado do relacionamento bilateral e avaliaram a presidência brasileira do G20 e a presidência italiana do G7. “País sede da FAO e do Programa Mundial de Alimentos, a Itália convidou o Brasil a participar do Grupo de Trabalho sobre a Segurança Alimentar do G7. Retribuí a confiança convidando a Itália a se somar à Aliança Global de Combate à Fome e à Pobreza que lançaremos no Brasil por ocasião do G20”, relatou Lula.

“Juntos, constatamos o excelente andamento das nossas relações bilaterais, o que é motivo de grande satisfação”, ressaltou Mattarella, que também frisou a vontade de ampliar a colaboração entre os dois países nas áreas comercial, cultural e tecnológica. Por sua vez, Lula pontuou que a retomada, em breve, do Conselho Brasil-Itália de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, Industrial e Financeiro poderá contribuir para incrementar as exportações brasileiras.

ACORDOS — Nesta segunda-feira, Brasil e Itália assinaram acordo sobre o reconhecimento recíproco em matéria de conversão de carteiras de habilitação. “Espero que esse instrumento incentive o turismo e os negócios e facilite a rotina dos brasileiros que vivem na Itália e dos italianos que moram no Brasil”, expressou Lula.

Também houve a assinatura de memorandos de entendimento entre a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e a Universidade de Turim, entre a Universidade de São Paulo e a Universidade de Turim, entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e o Centro Internacional de Física Teórica, além de acordo entre a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e a empresa italiana Enel.

PAZ — Após a cerimônia de assinatura de acordos entre as duas nações, o presidente Mattarella indicou o alinhamento de visões de ambos os governos em relação aos conflitos internacionais em curso. “Nós concordamos plenamente que o mundo precisa, autenticamente, de paz. Essa é uma aspiração comum, difundida entre os vários povos. Nós concordamos sobre a importância de trabalhar no primeiro plano para alcançar uma paz que precisa ser uma paz justa para que seja duradoura. E, portanto, baseada no direito internacional, no respeito dos outros Estados e no respeito das regras da ONU”, defendeu.

ENERGIA — “Outra causa que nos une é a da transição justa, em especial a convicção no potencial da bioenergia. Vamos seguir trabalhando juntos na Aliança Global para os Biocombustíveis lançada no ano passado, na Índia, para disseminar o conhecimento e a tecnologia necessários para ampliar o uso dessa alternativa”, afirmou Lula. O presidente brasileiro também lembrou os investimentos de empresas italianas em parques eólicos e fotovoltaicos no Brasil e o interesse delas em hidrogênio verde.

MERCOSUL E UE — Os chefes de Estado trataram, ainda, das negociações para estabelecimento de um acordo entre o Mercosul e a União Europeia. “Reiterei ao presidente italiano o interesse do Brasil em concluir, o quanto antes, um acordo com a União Europeia que seja equilibrado e que contribua para o desenvolvimento das duas regiões”, disse Lula. Mattarella também se mostrou favorável. “Nós consideramos que é indispensável chegar rapidamente a uma decisão histórica para benefício do mundo”, assinalou.

CONTINUAÇÃO DA VISITA — O presidente italiano permanece no Brasil até esta sexta-feira (19) e vai visitar as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, bem como o estado do Rio Grande do Sul. “Amanhã de manhã irei para Porto Alegre, para testemunhar de perto a proximidade da Itália com as populações atingidas pelas enchentes que provocaram tantas vítimas e tantos prejuízos”, anunciou Mattarella, após Lula agradecer a doação por parte do governo da Itália de 25 toneladas de ajuda humanitária para o estado.

RELAÇÃO — Elevado à condição de parceria estratégica em 2007, o relacionamento com a Itália é tradicional e possui lastro em amplo espectro de afinidades e interesses. Hoje há mais de 35 milhões de descendentes de italianos no Brasil e mais de 100 mil brasileiros na Itália. O país é uma das principais origens de investimento direto da União Europeia no Brasil. Atuam aqui mais de mil empresas italianas, geradoras de cerca de 150 mil empregos.