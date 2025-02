Felipe Amorim e MC Rodrigo do CN apostam no single “O Terror do Pai Dela”

Presente entre os artistas mais ouvidos do Spotify Brasil na última semana, Felipe Amorim lançou nesta segunda-feira (17) o single “O Terror do Pai Dela”, em parceria com MC Rodrigo do CN. A faixa está disponível em todas as plataformas digitais.

A música que une piseiro e funk foi pensada para o verão e Carnaval. “Minha agenda de Carnaval começou mais cedo esse ano e estou bem animado! Quis brincar e ousar um pouco nesse single que tem a cara do verão brasileiro”, comenta Felipe Amorim.

No início de fevereiro, Felipe chegou a publicar uma prévia da faixa nas redes sociais e os fãs foram à loucura. “Sempre que vou lançar alguma música, gosto de postar um pedacinho para sentir se o público vai animar, se vai gostar ou não. E deu resultado, recebi muitos comentários positivos, eles já queriam ouvir a música completa e a hora chegou”, brinca o artista.

Provando que está sempre se reinventando e trabalhando muito, este é o quarto lançamento do artista em menos de um mês. Felipe Amorim divulgou “Nossas Fotos” com Zé Felipe, “É Hit” ao lado de Léo Foguete e “Medley Bloquinho” com Nattan.

O artista iniciou 2025 com o pé direito. Felipe segue colhendo os frutos do hit “Nossas Fotos”, que alcançou a segunda posição entre as músicas mais executadas do Spotify Brasil, atingindo mais de 11 milhões de ouvintes mensais na mesma plataforma. Além disso, chegou a ocupar seis posições do TOP 200 simultaneamente.