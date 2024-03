Feirão de empregos oferece mais de 4.000 vagas em Santo André

A cidade de Santo André recebeu mais uma edição do Feirão de Inclusão Produtiva e Emprego no Complexo Esportivo Pedro Dell’Antonia nesta terça-feira (26), onde mais de 40 empresas se reuniram disponibilizando 4.000 postos de trabalho. O evento teve início às 8h30 da manhã e se estendia até às 16h, mas as inscrições às vagas seguem abertas de forma on-line até o final do mês de abril.

O feirão de empregos contou com mais de 70 empresas e 4.000 vagas (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

“Mais uma vez Santo André inovando,” comenta o prefeito Paulo Serra sobre o evento. “Além de ser uma quantidade de vagas surpreendente, temos também toda uma capacitação, a questão de documentação e regularização.” O chefe do executivo marcou presença no evento ao lado da primeira-dama e deputada estadual Ana Carolina Serra e o secretário Evandro Banzato, da pasta de Desenvolvimento e Geração de Emprego no Município.

Serra destaca também a possibilidade de inscrições on-line (visite a página no link) como uma novidade em Santo André. Tendo sido aberto às 7h30, o prefeito informou que 1.200 pessoas já se encontravam na página, aguardando. Talvez por isso, o movimento no Pedro Dell’Antonia esteve menor do que no último ano, mas Paulo afirma que o acontecimento físico do evento também é importante e será mantido independentemente da oferta via internet.

Prefeito Paulo Serra e deputada Ana Carolina Serra marcaram presença no feirão (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

Além das mais de quatro dezenas de empregadores no local, o evento reuniu vagas de um total de 73 empresas. Banzato comentou que são mais de 180 áreas de trabalho disponíveis entre elas, na indústria, comércio, serviços e na administração pública. O secretário também enalteceu o trabalho feito pela Escola de Ouro, que fornece cursos gratuitos de capacitação profissional, idealizado por Ana Carolina em seu período à frente do Fundo Social de Solidariedade.

Em relação à inclusão produtiva, além do processo de regularização de documentos, foi possível encontrar diversas opções de cursos no feirão de empregos. A população presente teve o contato com instituições como SEST e SENAT, Faculdade Anhanguera, Senac, Sebrae, OAB, ACISA, entre vários outros. Ana Carolina disse que, incorporando o Qualifica SP — em parceira com o governo do estado — é possível “a formação e qualificação de acordo com a vocação produtiva da cidade.”

Evandro Banzato, Secretário de Secretário de Desenvolvimento e Geração de Emprego no Município de Santo André (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

A prefeitura esperava receber cerca de 3.500 pessoas no Feirão de Inclusão Produtiva e Emprego presencial e, com a opção do serviço on-line, preencher todas as vagas disponibilizadas. Às vésperas do aniversário de 471 anos da cidade, “o melhor presente para a população de Santo André é podermos ofertar uma vaga de emprego,” finalizou o secretário Evandro.