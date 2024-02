Escola de Ouro Andreense abre inscrições para cursos gratuitos em diversas áreas

A Escola de Ouro Andreense, iniciativa do Fundo Social de Solidariedade de Santo André que promove a capacitação gratuita de moradores da cidade, está com vagas abertas para cursos de diversas áreas. É uma oportunidade para quem planeja buscar uma promoção, uma recolocação ou até iniciar o próprio negócio.

Estão disponíveis vagas para cursos de qualificação em maquiagem, designer de sobrancelha, assistente de cabeleireiro, costura, barbearia, manicure, informática básica, padaria e padaria artesanal. Todos estes cursos têm início previsto para 19 de fevereiro.

“O objetivo da Escola de Ouro Andreense é promover um ciclo completo através da capacitação para que o munícipe se sinta preparado, seja para uma nova profissão ou uma especialização, e também apoiá-lo no ingresso ou retorno ao mercado de trabalho, devolvendo a autonomia e possibilitando a geração de renda, além de fomentar a qualidade de mão de obra para as empresas das cidades nos mais diversos segmentos, melhorando, assim, a vida de todos”, afirmou a presidente do Núcleo de Inovação Social e do Fundo Social de Solidariedade, Ana Claudia de Fabris.

A Escola de Ouro Andreense já distribuiu 80 mil certificados de conclusão de curso para munícipes de Santo André. As ofertas de qualificação são para diversas áreas, como artesanato, gastronomia, beleza, costura, informática, administração e outras.

Todos os cursos contam com instrutores capacitados. Além disso, por meio de parcerias com empresas e comércios da cidade, alunos podem ser indicados para oportunidades no mercado de trabalho, consequentemente finalizando a qualificação já empregados – ou no mínimo cadastrados no banco de talentos.

Mais informações e inscrições estão disponíveis no site www.escoladeouro.com.br ou então nos telefones 1149962334 e 11986664047 (WhatsApp).