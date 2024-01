Santo André lidera geração de empregos no ABC em 2023

Santo André é a cidade que mais gerou empregos no ABC em 2023. Segundo levantamento do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego nesta terça-feira (30), o município registrou saldo de 5.948 postos de trabalho com carteira assinada criados no ano passado.

“As ações realizadas pela Prefeitura de Santo André visando incentivar a atração de investimentos, a qualificação profissional e o empreendedorismo continuam dando frutos. Mais uma vez, a cidade se destaca como a maior geradora de empregos da região”, afirma o prefeito Paulo Serra.

O saldo é calculado tendo como base o número de admissões menos o de demissões. Em 2023, Santo André registrou 126.792 admissões, contra 120.844 desligamentos.

O setor de serviços foi o responsável pelo maior saldo do ano, tendo criado 5.275 vagas e sendo seguido pelo setor do comércio, que gerou 1.237 postos de trabalho com carteira assinada em 2023.

“Um conjunto de ações tem sido fundamental para atrair investimentos e obter esses bons números. São iniciativas pautadas em três pilares, que são a melhora do ambiente de negócios, o incentivo à competitividade das empresas e o fomento de uma cultura de inovação, qualificação e empreendedorismo. O desempenho no Caged nos deixa inspirados e motivados para termos a mesma performance, ou ainda melhor, nesse ano de 2024”, diz o secretário de Desenvolvimento e Geração de Emprego, Evandro Banzato.

As mulheres representaram o maior número de contratações no ano passado, ainda segundo o Caged. Em 2023, do saldo de 5.948 postos de trabalho criados em Santo André, 3.523 foram ocupados por mulheres e 2.426 por homens. O maior volume de contratações foi registrado entre os trabalhadores com ensino médio completo, resultando em um saldo de 5.929 ocupações nesse nível de escolaridade. Os jovens, com idade entre 18 e 24 anos, foram responsáveis por um saldo de 5.514 vagas na análise por faixa etária.

Os meses de outubro e novembro foram os campões de admissões em Santo André, com 11.309 e 11.853 contratações, respectivamente. Os saldos nesses dois meses foram os maiores do ano, ficando em 1.913 vagas em outubro e 1.956 empregos criados em novembro.

Brasil – Na análise do comportamento do mercado de trabalho no território nacional, os dados do Caged demonstram que, no acumulado do ano de 2023 o saldo foi de 1.483.598 postos de trabalho, resultado de 23.257.812 admissões e 21.774.214 desligamentos.

Assim como em Santo André, o maior crescimento do emprego formal foi registrado no setor de serviços, com um saldo de 886.256 postos de trabalho criados. O segundo maior crescimento do emprego formal ocorreu no setor de comércio, com um saldo de 276.528 postos de trabalho.