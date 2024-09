Feira USP e as Profissões é realizada em formato digital nos dias 1,2 e 3 de outubro

A USP realiza gratuitamente nos dias 1, 2 e 3 de outubro, de forma totalmente online e digital, a edição 2024 da Feira USP e as Profissões. A iniciativa da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP (PRCEU) é destinada a estudantes do ensino médio e de cursos preparatórios para o vestibular. A apresentação será realizada do comunicador e humorista Paulo Bonfá, ex-aluno da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária (FEA) e apresentador do programa Conversas Artísticas da Rádio USP. A programação completa do evento está disponível no site da Feira com transmissão ao vivo pelo canal da Pró-Reitoria no YouTube.

Cada dia do evento será dedicado a uma das três grandes áreas do conhecimento: ciências exatas, humanas, e biológicas e saúde. Informações sobre os cursos de graduação e as Unidades de Ensino, atividades interativas, orientação profissional e instruções sobre as formas de ingresso na USP estão entre ações que serão oferecidas em tempo real. Estarão disponíveis também vídeos produzidos pelas Escolas e Faculdades da USP sobre os 183 cursos de graduação oferecidos pela Universidade.

A proposta neste novo formato busca democratizar ainda mais o acesso à USP, sem a barreira da distância física.

“Esse evento representa uma oportunidade ímpar para os alunos explorarem as diversas facetas das profissões e campos de estudo disponíveis na Universidade, o que facilitará a escolha dos cursos de modo a permitir que a opção por um deles seja alinhada com os interesses e aspirações dos estudantes”, afirma a pró-reitora de Cultura e Extensão Universitária da USP, Marli Quadros Leite.

Foram criadas 240 salas de bate-papo para que os estudantes possam acompanhar as informações mais relevantes e tirar suas dúvidas com especialistas de cada um dos cursos e carreiras. O evento também contará com palestras de ex-alunos, em parceria com a plataforma Alumni USP.

O dia 1º de outubro (assista aqui) será dedicado exclusivamente à área de biológicas e saúde com diversas atrações ao vivo nos períodos da manhã e tarde. Diversas atrações compõem a transmissão, como as palestras do médico Paulo Saldiva, professor da Faculdade de Medicina da USP, sobre o impacto da poluição na saúde da população, e da microbiologista e comunicadora científica Natalia Pasternak sobre carreiras não lineares e o Mesacast que será conduzido por profissionais do Instituto de Psicologia (IP), sobre orientação profissional, uma das atrações mais procuradas pelos jovens nos anos anteriores de evento.

A área de exatas será contemplada no dia 2 de outubro (assista aqui). Dentre as atrações especiais teremos palestra especial com a Polisat, equipe de competição e pesquisa de nanosatélites da Escola Politécnica (EP) e com as especialistas em astrofísica Roberta Duarte e Mirian Castejon Molina. A professora Roseli de Deus, da EP, faz um panorama sobre a área. Completa a programação o Mesacast Inovação e Extensão.

No dia 3 de outubro (assista aqui), no encerramento da Feira USP e as Profissões, será contemplada a área de humanas. Dentre os destaques, os youtubers Filipe Figueiredo e Matias Pinto conversam sobre carreira. O Cinema da USP (Cinusp) participa com apresentação sobre roteiros e captação para as redes sociais e exibe vídeos produzidos neste contexto.

A pró-reitora de cultura e extensão reforça que o evento promove inclusão. “É um espaço onde a diversidade é celebrada e todos têm a chance de vislumbrar um futuro melhor por meio da educação de qualidade. A USP cumpre seu papel social ao trabalhar suas três missões: ensino, pesquisa e extensão, de modo integrado e singular”, destaca Marli Quadros Leite.

A realização do evento digital é viabilizada por meio de convênio entre a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária e o Instituto Pecege.