Feira do Empreendedor 2024 adota medidas para reduzir o impacto no meio ambiente

A Feira do Empreendedor 2024 (FE24) vai representar um avanço significativo no compromisso do Sebrae-SP com as melhores práticas socioambientais. Durante as etapas de montagem, realização e desmontagem do evento, serão adotadas medidas para minimizar o impacto no meio ambiente, com foco na neutralização das emissões de carbono geradas pelo consumo de energia, deslocamentos e gestão de resíduos. Para isso, o Sebrae-SP contratou a empresa especializada em soluções sustentáveis Planton. A iniciativa também destaca o compromisso do Sebrae-SP em seguir aprimorando procedimentos sustentáveis em futuras edições da Feira do Empreendedor.

Após a elaboração do inventário detalhado de gases de efeito estufa do evento, seguindo os padrões do GHG Protocol – norma internacionalmente reconhecida – as emissões serão compensadas por meio da aquisição de créditos de carbono provenientes de um projeto de energia eólica no Brasil. Ao compensar as emissões, o Sebrae-SP reforça a viabilidade de integrar práticas de responsabilidade ambiental em grandes eventos, inspirando outras atividades empresariais e pequenos negócios a adotarem medidas cada vez mais responsáveis. Além disso, uma das atrações da FE24 será a Arena de Negócios Sustentáveis, um espaço especialmente dedicado à sustentabilidade.

A neutralização de carbono é um processo para compensar as emissões de gases de efeito estufa (como o dióxido de carbono) geradas por atividades humanas. Para alcançar esse objetivo, indivíduos, empresas e governos devem adotar medidas para reduzir suas emissões e compensar o restante com investimentos em projetos que diminuam ou retirem gases de efeito estufa da atmosfera.

A FE24 será realizada de 11 a 14 de outubro no São Paulo Expo, na capital paulista. São esperados cerca de 120 mil visitantes durante os quatro dias de evento. O público terá acesso a uma programação rica em palestras, workshops e oportunidades de networking, com foco em inovação e crescimento empresarial.

SERVIÇO

Data: 11 a 14 de outubro, das 10h às 20h

Local: São Paulo Expo – Rodovia dos Imigrantes, 1,5 km – Vila Água Funda, São Paulo

Informações e inscrições: Link

Entrada gratuita