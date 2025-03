Feira de ciências e engenharia na USP mostra projetos inovadores de estudantes de todo o Brasil

Entre os dias 25 e 28 de março, a Cidade Universitária, situada no Butantã, zona oeste de São Paulo, receberá a 23ª edição da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (Febrace). Este evento, organizado pela Escola Politécnica (Poli) da Universidade de São Paulo (USP) e executado anualmente pelo Laboratório de Sistemas Integráveis Tecnológicos (LSI-TEC), destaca as ideias mais inovadoras apresentadas por jovens cientistas de todo o Brasil.

Com um total de 300 projetos finalistas oriundos do trabalho colaborativo de 671 estudantes do ensino básico e técnico, a feira se propõe a apresentar soluções criativas para problemas que vão desde questões locais até desafios globais. Para aqueles que não puderem comparecer pessoalmente, todos os projetos estarão disponíveis para visualização online em uma mostra virtual.

Uma das principais características desta edição será a quantidade significativa de iniciativas voltadas para as mudanças climáticas. Este tema é especialmente pertinente à luz da realização da COP 30, que ocorrerá em Belém em novembro. Os projetos serão avaliados por um painel composto por especialistas, professores da USP e outras instituições de ensino superior, além de profissionais do setor privado. Os melhores trabalhos receberão premiações como troféus, medalhas, bolsas de estudo e estágios, além da oportunidade de representar o Brasil na Regeneron Isef 2025, a maior feira internacional do segmento, que acontecerá em maio nos Estados Unidos.

A Febrace também introduzirá o curso gratuito “Aprendizagem por Projetos e Mudanças Climáticas”, que será totalmente online e disponível na plataforma Apice a partir do dia 25. Esta iniciativa visa capacitar educadores e alunos no desenvolvimento de projetos interdisciplinares focados em soluções inovadoras para os desafios climáticos atuais.

Consolidando-se como um dos principais eventos de promoção da ciência no Brasil, a feira estimula o surgimento de novas vocações e a criação de soluções inovadoras para problemas reais enfrentados pela sociedade. A coordenadora do evento, professora Roseli de Deus Lopes, destacou a importância do comprometimento dos jovens cientistas com as questões ambientais: “A Febrace serve como uma plataforma vital para educação e inovação, trazendo propostas concretas que refletem um futuro sustentável”.

Durante os quatro dias do evento, o público terá a chance de conhecer os projetos finalistas, interagir com os jovens inventores e participar de atividades especiais, incluindo palestras e painéis de discussão. A programação completa pode ser acessada através do link disponibilizado.

Confira abaixo alguns dos projetos de destaque desta edição:

Bioplástico de café para impressão 3D: Estudantes desenvolveram um bioplástico feito de borra de café para impressão 3D, substituindo filamentos plásticos. A adaptação reduz o consumo de energia e promove práticas sustentáveis. Produtos como tubetes e telhas biodegradáveis foram criados usando o material.

Sistema prevê enchentes e protege comunidades: Estudantes criaram o WaterSafe, um sistema de monitoramento e alerta de inundações com sensores de nível de água. O protótipo envia dados para um aplicativo, avisando sobre riscos de enchentes. Alimentado por energia solar, ele ajuda comunidades vulneráveis a se protegerem antes da situação se agravar.

Nanossatélite para detecção de incêndios florestais: Estudantes desenvolveram um nanossatélite de baixo custo para monitorar queimadas em tempo real. Equipado com sensores e câmera infravermelha, envia dados via GPS para órgãos ambientais. O projeto foi feito com impressão 3D e custa apenas R$ 1.150,00.

Óculos antissono para evitar acidentes : Foram desenvolvidos os óculos antissono, que detectam sonolência no motorista e emitem alertas sonoros e vibração. O dispositivo monitora os movimentos oculares e ajuda a evitar acidentes ao volante. Custa R$ 122 e é eficaz para veículos sem tecnologias modernas.

Absorvente biodegradável e antifúngico: Foi criado um absorvente biodegradável feito de bioplástico de folhas de amora, com ação antifúngica e antibacteriana. O produto se decompõe em seis a oito meses, em contraste com absorventes convencionais. A inovação visa reduzir o impacto ambiental e melhorar a saúde íntima das mulheres.

Estudantes criaram o Drast, um drone subaquático de baixo custo feito com material reciclável. O drone coleta dados ambientais e captura imagens, além de resíduos metálicos com uma garra magnética. O projeto visa a pesquisas científicas e monitoramento ambiental.

Mostra de projetos da Febrace 2025

Mostra exclusiva para autoridades, avaliadores e imprensa

Local : Inova USP – Campus da USP (Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 370 – Butantã, São Paulo – SP)

Entrada: gratuita

Mostra aberta ao público e imprensa

Local : Inova USP – Campus da USP (Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 370 – Butantã, São Paulo – SP)

Entrada: gratuita

Mais informações no site do evento https://febrace.org.br.