Feira de Brechós do ABC realiza primeira edição do ano no Cine Theatro Carlos Gomes

Tradicional encontro realizado em Santo André, a Feira de Brechós do ABC está de volta para sua primeira edição de 2025. Neste sábado (15), a partir das 10h, o evento promete uma experiência única, com moda circular, música e consumo consciente no coração andreense: o Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes.

A ação deste sábado será ainda mais especial, já que neste mês de março a iniciativa está completando sete anos. Em sua 28ª edição, a feira reunirá mais de 50 brechós oferecendo uma ampla variedade de peças, incluindo moda masculina, plus size, streetwear, infantil e acessórios.

Para os apaixonados por economia criativa, o evento também contará com uma seleção de produtos autorais, como joias artesanais, cerâmicas, ecobags personalizadas, discos de vinil, cachaças artesanais e muito mais.

A trilha sonora do dia ficará por conta de três DJs: DJ Whooodat, DJ Stevez e DJ Frames, garantindo um clima vibrante para quem for garimpar e curtir o evento. Para quem busca renovar o guarda-roupa sem gastar nada, haverá também o espaço de trocas. Basta levar até cinco peças em perfeito estado e trocá-las por pontos para adquirir novas opções, incentivando o consumo sustentável e a economia circular.

A feira também contará com uma praça de alimentação recheada de opções variadas, incluindo lanches, espetinhos, doces, cervejas artesanais e alternativas veganas.

Desde 2018, a Feira de Brechós do ABC tem promovido a moda sustentável e fortalecido a economia criativa, apoiando pequenos empreendedores, artistas e artesãos locais. Mais do que um evento, a feira se consolidou como um movimento de valorização cultural e responsabilidade ambiental, tornando-se referência na região.

Serviço

Feira de Brechós do ABC

Data: 15/3 (sábado)

Horário: 10h

Local: Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes

Endereço: Rua Senador Fláquer, 110 – Centro

Gratuito