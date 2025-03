Estoques do GSH Banco de Sangue sofrem queda preocupante

Após o período de Carnaval, o GSH Banco de Sangue de Santo André enfrenta uma situação preocupante em seus estoques sanguíneos. Durante as festividades, as doações sofreram uma redução ainda maior, agravando um déficit de 50% que já persistia desde o início do ano.

“Com o período de férias, seguido do feriado prolongado de Carnaval, a situação se agravou, e, atualmente, nossa unidade vem recebendo cerca de 10 a 15 doações por dia, quando o ideal seriam 60 bolsas, diariamente, para atender com conforto às demandas dos hospitais”, explica Janaína Ferreira, líder de captação do GSH Banco de Sangue.

Os tipos sanguíneos mais críticos neste momento são O- e O+, devido à alta demanda em emergências e transfusões, uma vez que O- é o doador universal para pessoas com qualquer tipo sanguíneo, enquanto O+ também é muito utilizado pela sua versatilidade e compatibilidade com diversos pacientes, mantendo uma demanda constante.

No entanto, “todos os fatores Rh (positivo ou negativo) são fundamentais para garantir uma cobertura adequada e a eficácia no tratamento de pacientes que dependem dos hemocomponentes para se restabelecerem”, ressalta Janaína.

Como contribuir nesta campanha por mais doadores:

Dirija-se ao Banco de Sangue de Santo André, faça sua doação de sangue e torne-se um doador regular.

Homens podem doar sangue a cada 60 dias, totalizando 4 doações num período de 12 meses. Já as mulheres podem doar a cada três meses, observando o máximo de 3 doações em 12 meses. Esses intervalos são definidos para garantir que os doadores mantenham uma boa saúde e níveis adequados de ferro e hemoglobina após as doações.

Incentive amigos e familiares a também se mobilizarem.

Compartilhe mensagens de incentivo à doação de sangue nas suas redes sociais e ajude a conscientizar mais pessoas sobre a importância desse gesto que salva vidas.

O GSH Banco de Sangue de Santo André funciona de segunda a sábado, das 7h às 12h, na Av. Dom Pedro II, 877, Jardim (Próximo ao Parque Celso Daniel), com estacionamento no local.