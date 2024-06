Governo de SP reforça importância da doação de sangue

No Junho Vermelho, mês destinado a fortalecer a importância da doação voluntária de sangue, o Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), promove a campanha “Para Sempre, Doador. De Geração em Geração”, desenvolvida pelo grupo Fundação Pró-Sangue e pelo grupo Hemocentros Unidos. O intuito da ação é aumentar o número de doações no estado, incentivando mais pessoas a se tornarem doadoras e salvar as vidas daqueles que necessitam de uma transfusão.

“O Junho Vermelho é uma campanha de conscientização sobre a doação voluntária de sangue, que tem uma dimensão nacional. Vários hemocentros abraçaram essa causa e o resultado foi a ação dos Hemocentros Unidos deste ano, com o mote “Para Sempre Doador, de Geração em Geração”, mês em que é celebrado o Dia Mundial do Doador de Sangue, em 14 de junho”, informa Alfredo Mendrone Júnior, diretor técnico-científico da Pró-Sangue.

Na Pró-Sangue, os estoques de alguns tipos sanguíneos estão em níveis baixos, como no caso do O+, O- e B-, e o tipo A+, que está em alerta. Quando o estoque de um tipo sanguíneo atinge o nível crítico, significa que a quantidade disponível é suficiente para atender à demanda de até dois dias, dependendo do volume solicitado. O banco de sangue é atualizado diariamente, mas os tipos O-, O+ e B- são os que, historicamente, necessitam de mais doações, já que a rotatividade é muito grande, de acordo com a fundação.

Mensalmente, a fundação coleta e processa aproximadamente 10 mil bolsas de sangue, destinadas ao atendimento de mais de 80 instituições públicas de saúde da rede estadual, entre o Hospital das Clínicas, o Instituto do Coração (InCor), o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp) e o Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia.

Doação antes da vacinação

Na última segunda-feira (3), o Estado de São Paulo prorrogou a campanha de vacinação contra a gripe, e normalmente campanhas de imunização tendem a ter um impacto negativo na coleta de sangue, pois afastam os doadores dos hemocentros. Isso porque as vacinas costumam ser um impedimento temporário para os candidatos à doação.

O protocolo de triagem dos candidatos determina que as pessoas que foram vacinadas contra a gripe devem aguardar 48 horas para que estejam novamente aptas a realizar esse gesto solidário. Já as pessoas que apresentarem uma reação adversa à vacina, como febre e dor muscular, devem aguardar o término dos sintomas para doarem.

Dentro desse cenário, a Pró-Sangue faz um apelo à população para que doe sangue antes de se vacinar.

Quem pode doar?

Ter entre 16 e 69 anos de idade, sendo que a primeira doação deve ter sido feita até 60 anos incompletos. Os doadores com menos de 18 anos devem estar acompanhados pelo responsável;

Pesar no mínimo 50kg;

Estar alimentado, porém sem refeições pesadas (gordurosas) nas três horas que antecedem a doação;

Portar documento oficial e original de identidade com foto e dentro do prazo de validade (RG, carteira profissional, carteira de habilitação).

Como ser um doador?

Para realizar a doação, basta realizar o agendamento online no site da Pró-Sangue, no link www.prosangue.sp.gov.br e levar documento de identidade original com foto recente, que permita a identificação do candidato.

O processo de doação é seguro e leva menos de uma hora, retirando no máximo 450ml do líquido, o que pode salvar até quatro vidas.

Ação Junho Vermelho na Pró-Sangue

Durante todo o mês de junho, a Pró-Sangue realiza uma programação especial para celebrar a data e homenagear os doadores. Empresas participam das festividades do Junho Vermelho na instituição, que começa com a realização da 4ª edição da campanha da Hello Kitty, promovida pela Sanrio. A ação começou em 27 de maio e segue até o final do mês. Neste ano, a personagem completa 50 anos e vai comemorar seu aniversário na Fundação.

Todas as unidades serão decoradas com móbiles da campanha. Os postos Clínicas e Dante receberão a personagem no dia 14 e contarão com uma boneca de fibra e um painel para quem quiser tirar fotos. Já os postos Mandaqui, Osasco e Barueri terão um banner para registro do evento. Além disso, empresas como Letraria Cultural, Dona Deôla, Brownie do Luiz e The Nutty Bavarian também contribuirão com a celebração na Pró-Sangue.