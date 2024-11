Feicorte- SAA comemora o sucesso da retomada da maior feira da pecuária paulista

Após dez anos, o retorno da Feira Internacional da Cadeia Produtiva da Carne, a Feicorte, em Presidente Prudente, foi um grande sucesso, com corredores lotados, tecnologia de ponta e negócios realizados. “Quero agradecer a parceria e confiança de vocês para reativar uma feira desse tamanho, que ficou parada por 10 anos. Tudo isso com aporte da iniciativa privada, sem recursos públicos”, ressaltou o secretário de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, Guilherme Piai.

Durante os cinco dias de realização da feira, mais de oito mil pessoas passaram pela Feicorte, que contou com 100 empresas expositoras. “Esta edição cumpriu o seu papel de retomada e bateu todas as nossas expectativas”, afirmou Carla Tuccilio, CEO da Verum e organizadora da Feicorte, que convocou o setor para a próxima edição, agendada para junho de 2025.

A retomada da Feicorte foi marcada pelo lançamento de um pacote de ações em prol do setor pecuário, anunciado pelo Governo de SP, por meio da Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Entre os anúncios, estão o lançamento do Sistema de Identificação Individual e Rastreabilidade de Bovinos e Bubalinos do Estado de São Paulo (SIRBOV-SP), da Coordenadoria de Defesa Agropecuária, da Secretaria de Agricultura.

O sistema tem como objetivo permitir o monitoramento individual dos animais, gerando competitividade e abrindo novas oportunidades de mercado para a pecuária paulista. “O sistema vai monitorar milhões de cabeças de gado no estado, agregando valor às exportações paulistas de proteína, que lideram o mercado mundial”, comemora o secretário.

Também foi anunciada a entrega de mais de 500 títulos de propriedade para assentados, por meio da Fundação Itesp. Em quase dois anos, o Itesp já entregou cerca de 3 mil imóveis rurais, alcançando a marca histórica de mais de 130 mil hectares regularizados.“Vamos gerar um novo ciclo de desenvolvimento sustentável no Pontal do Paranapanema, gerando prosperidade para o produtor rural”, afirma Piai.

A Secretaria de Agricultura também anunciou, por meio da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI) em parceria com a Rede ILPF, o sistema integrado de produção lavoura-pecuária-floresta como oportunidade de geração de renda a partir da recuperação de pastagens degradadas no interior do estado, gerando desenvolvimento regional pautado nas melhores práticas ambientais.

“Todo esse trabalho é resultado dos esforços de um grande time que me acompanha na Secretaria de Agricultura em prol da pecuária, que vive um momento de ouro e vai crescer ainda mais com o nosso apoio”, afirmou Guilherme Piai.

FEICORTE 2025

A Feicorte retorna para o calendário oficial de eventos do agronegócio nacional, sendo realizada anualmente, em Presidente Prudente. No próximo ano, a feira acontece entre os dias 17 e 21 de junho.

Para Guilherme Piai, a Feicorte 2024 se consolidou como um ponto de encontro para pecuaristas e especialistas trocarem conhecimentos e inovações. “No próximo ano faremos um evento ainda melhor, com mais tempo para o planejamento e com melhorias ao recinto para que seja cada vez melhor. Agradeço a confiança e conto com vocês em 2025”.