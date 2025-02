FEBRASGO alerta sobre prevenção ao câncer de colo do útero

Para marcar o Dia Mundial do Câncer, no próximo 4 de fevereiro, a Federação das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO) faz um alerta sobre a importância da conscientização e prevenção do câncer de colo do útero. Estima-se que, entre 2023 e 2025, cerca de 17 mil mulheres sejam diagnosticadas com essa doença, segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA).

Prevenção começa com a vacina contra o HPV

O Dr. Eduardo Cândido, presidente da Comissão de Ginecologia Oncológica da FEBRASGO, compartilha alguns mitos e verdades sobre o câncer de colo do útero e HPV (Papilomavírus Humano), destacando a necessidade de informações precisas para a prevenção e diagnóstico precoce.

1. “Não tenho histórico familiar de câncer do colo do útero, então não preciso me preocupar”

MITO. Mesmo sem histórico familiar, a mulher pode estar em risco. O principal fator causador do câncer de colo do útero é a infecção por tipos do HPV, transmitidos por contato sexual. Portanto, é fundamental que mulheres sexualmente ativas usem regularmente métodos de barreira (como a camisinha feminina e masculina) e realizem exames de Papanicolau regularmente.

2. “O câncer de colo do útero pode ser evitado”

VERDADE. Sim, o câncer de colo do útero é um dos mais preveníveis. A principal causa é o HPV, e a prevenção começa com a vacinação, indicada desde a infância.

3. “O HPV sempre apresenta sintomas”

MITO. A infecção por HPV, na maioria das vezes, não apresenta sintomas e só pode ser identificada por exame de Papanicolaou ou testes mais específicos, como a identificação do DNA do HPV.

4. “O HPV pode ser curado”

MITO. Embora não haja cura específica, a maioria dos casos é controlada pelo sistema imunológico e desaparece naturalmente. No entanto, em alguns casos, o HPV pode persistir e evoluir para tumores malignos.

5. “Nem todas as mulheres com HPV terão câncer de colo do útero”

VERDADE. Nem todos os tipos do HPV causam câncer de colo do útero. O tratamento adequado das lesões precursoras pode praticamente eliminar o risco de câncer.

6. “O câncer de colo do útero tem cura”

VERDADE. Diagnosticado precocemente, o câncer de colo do útero tem uma taxa de cura de até 95%, reforçando a importância de exames regulares.

7. “A vacina contra o HPV é apenas indicada para mulheres”

MITO. A vacina contra o HPV é recomendada tanto para meninas quanto para meninos. Disponível pelo SUS, ela protege contra vários tipos de HPV.

8. “Sangramento vaginal na menopausa pode ser sintoma de câncer de colo do útero”

VERDADE. Durante a menopausa, qualquer tipo de sangramento vaginal deve ser investigado, pois pode ser um sinal de câncer de colo do útero ou câncer de endométrio.