Como o diagnóstico de câncer afeta a saúde mental do paciente?

O diagnóstico de câncer é um evento marcante que pode desencadear uma série de reações emocionais e psicológicas nos pacientes. Na capital paulista, segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), existe a previsão de surgirem cerca de 704 mil casos de câncer por ano até 2025, dos quais 70% serão nas regiões Sul e Sudeste. Nos homens, o câncer mais prevalente é o de próstata, enquanto nas mulheres é o câncer de mama.

“Quando um paciente recebe o diagnóstico de câncer, é comum que ele passe por um turbilhão de emoções, desde choque, negação e até medo. Esse impacto inicial pode levar a intenso sofrimento, que merece ser acolhido e avaliado adequadamente.”, explica o Dr. André Cardoso Campello, psiquiatra no IBCC Oncologia, hospital especializado no tratamento oncológico, localizado em São Paulo.

O tratamento oncológico, que muitas vezes envolve cirurgia, quimioterapia e radioterapia, também pode afetar negativamente a saúde mental. Efeitos colaterais físicos como fadiga, dor e perda de apetite podem exacerbar sintomas depressivos e, nesse cenário, o acompanhamento psicológico é essencial desde o momento do diagnóstico.

Busque ter uma rede de apoio

Compartilhe suas preocupações e sentimentos com amigos, familiares e pessoas próximas. É essencial ter o apoio, carinho e atenção daqueles que te amam para garantir seu bem-estar emocional durante o tratamento oncológico

Dicas para cuidar da saúde mental

O psiquiatra do IBCC Oncologia elenca abaixo cinco sugestões para o cuidado com a saúde mental que podem ser benéficas para a rotina do paciente oncológico durante o tratamento, tanto fisicamente como emocionalmente.

Busque ter uma alimentação balanceada

Consmir alimentos nutritivos e beber bastante água é essencial para manter a hidratação adequada conforme seu peso corporal, além de ajudar a evitar o estresse físico e emocional.

Cultive a espiritualidade

Buscar apoio em seu grupo espiritual ou religioso, especialmente em momentos complicados, pode proporcionar um alívio significativo ao seu bem-estar emocional. Essas interações trazem conforto, esperança e uma perspectiva renovada, essenciais para enfrentar desafios diários.

Pratique atividades físicas

A prática de atividade física é uma grande aliada no gerenciamento das emoções e sentimentos. Além disso, é fundamental para aumentar os níveis de energia e melhorar a qualidade do sono.

Encontre um hobby

Se você tem um hobby ou algo que goste de fazer com frequência, reserve alguns minutos diários para se dedicar a essa atividade. Isso pode ajudar a relaxar, manter o foco em outro tema além da doença e ainda estimular a criatividade.

“A rede de suporte, que inclui familiares e amigos, desempenha um papel essencial no bem-estar do paciente. Pacientes com um bom suporte social tendem a ter melhores resultados no tratamento e menor incidência de depressão. Orientar a família sobre como oferecer apoio emocional adequado é igualmente importante”, finaliza o especialista.