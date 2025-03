Febrace 2025 começa hoje com 14 projetos do CPS entre os classificados

A 23ª edição da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (Febrace) começa hoje (24) e segue até sexta-feira (28), no campus Butantã, da Universidade de São Paulo (USP). Estudantes e professores de Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) representarão o Centro Paula Souza (CPS), com 14 trabalhos de 12 Etecs diferentes.

Ao todo, a mostra conta com 300 projetos de estudantes de instituições públicas e privadas de todo o Brasil, matriculados nos últimos anos do Ensino Fundamental ou nos ensinos Médio e Técnico. Também é possível conferir os trabalhos na mostra virtual da Febrace, no site virtual.febrace.org.br.

Premiação

Durante a mostra, os projetos serão avaliados por uma banca de examinadores. As quatro melhores ideias de cada categoria recebem troféus, medalhas e certificados. Diversas instituições públicas e privadas também oferecem prêmios, como estágios, bolsas de estudo, equipamentos eletrônicos, visitas técnicas e credenciais para participação em outras feiras nacionais e internacionais. Serão selecionados ainda nove projetos, cujos autores irão representar o Brasil na maior feira pré-universitária do mundo: a Regeneron ISEF (International Science and Engineering Fair), programada para o mês de maio, nos Estados Unidos.

Na edição 2024 da Febrace, quatro unidades do CPS conquistaram cinco prêmios. Um dos destaques foi a Etec Profª Maria Cristina Medeiros, de Ribeirão Pires, que faturou dois troféus com o projeto Rastreamento do movimento ocular utilizando visão computacional para auxílio na comunicação de pacientes com esclerose lateral amiotrófica (ELA): terceiro lugar em Ciências Exatas e o Prêmio Especial do Conselho Regional dos Técnicos Industriais de São Paulo. Saiba mais

Serviço:

23ª Febrace

Local: Inova USP – Campus da USP

Endereço: Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 370 – Butantã, São Paulo – SP

Data: 24 a 28 de março

Confira horários e programação no site da Febrace