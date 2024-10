FE24 tem shopping para donos de pequenos negócios venderem seus produtos

O visitante da Feira do Empreendedor 2024 (FE24) vai poder comprar produtos de Microempreendedores Individuais (MEIs), artesãos e produtores rurais. O Sebrae-SP reservou um espaço de 800 metros quadrados para o Sebrae Comunidades: Shopping Compre do Pequeno, um shopping colaborativo com 300 espaços de exposição para o comércio durante os quatro dias do evento.

“Após a divulgação de um edital para a inscrição dos expositores, os selecionados passaram por uma capacitação com explicações sobre o que é estar na Feira, as oportunidades no evento e orientações sobre atendimento”, afirma a gestora do Programa Sebrae Comunidades, Joyce Silva dos Santos.

Os produtos oferecidos serão dos segmentos afro, artesanato, comidinhas, moda e acessórios e papelaria.

Paralelamente à venda de produtos, o espaço terá um palco com vários painéis (talk shows) com expositores e convidados.

O Shopping Compre do Pequeno chega em 2024 à sua terceira edição na Feira. A proprietária da Dayo Jogos Africanos, Erika Angelo, foi uma das expositoras do espaço em 2023. Este ano, ela volta à Feira do Empreendedor, mas no estande Sebrae Delas, direcionado ao empreendedorismo feminino.

“Na Feira de 2023 eu levei nove jogos de tabuleiro, vendi seis, houve muito interesse”, diz Erika. “Tem toda uma filosofia por trás desses jogos africanos; eles têm uma tradição, eram usados para plantio, colheita, pesca e estratégia de guerra. Foi um resgate da cultura africana que eu não conhecia e meu propósito de vida passou a ser esse.”

Segundo Erika, a Feira fez muita diferença na sua jornada à frente do próprio negócio. “Além de poder vender, a Feira dá oportunidade de fazer cursos, participar de dinâmicas, se encontrar com outros empreendedores que dão uma visão diferente. Falo para todo mundo: ‘você tem que ir à Feira do Empreendedor’; foi um divisor de águas, abriu a mente para outras possibilidades”, conclui.

A FE24 será realizada em um espaço de 52 mil metros quadrados divididos em seis eixos temáticos: Inovação e tecnologia; Comece seu negócio; Comportamento empreendedor; Gerencie seu dinheiro; Marketing e vendas e ESG impacto social e ambiental. Serão 28 atrações distribuídas nos eixos assim como mais de mil espaços de exposição. O Sebrae-SP organizou 441 missões que levarão empreendedores de todo o Estado de São Paulo para o evento; são esperados 118 mil visitantes nos quatro dias da Feira.

Carbono neutro

A neutralização de carbono envolve compensar as emissões de gases do efeito estufa. O Sebrae-SP está muito preocupado com a sustentabilidade do planeta. Por isso, na FE24, a neutralização de carbono abrangerá o consumo de energia, os deslocamentos e a gestão de resíduos durante as três fases do evento: montagem, realização e desmontagem.

SERVIÇO

Feira do Empreendedor 2024

Data: 11 a 14 de outubro, das 10h às 20h

Local: São Paulo Expo – Rodovia dos Imigrantes, 1,5 km – Vila Água Funda, São Paulo

Informações e inscrições: Link

Entrada gratuita

Como chegar:

Os traslados gratuitos de vans estarão disponíveis em duas estações do metrô ao SP Expo, das 9h30 às 21h30.

Estação Santos-Imigrantes (linha verde)

Rua. Engº. Guilherme Winter x Av. Dr. Ricardo Jafet

Estação São Judas (linha azul)

Rua Major Freire (desembarque) x Av. Fagundes Filho (embarque)