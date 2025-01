FBI Confirma que Suspeito de Ataque em Nova Orleans Agiu Sozinho

O FBI anunciou nesta quinta-feira (2) que Shamsud Din Jabbar, um veterano do exército americano de 42 anos, agiu isoladamente ao perpetrar um ataque violento em Nova Orleans durante as celebrações de Ano Novo. O incidente resultou na morte de 14 pessoas e deixou mais de 30 feridos, culminando em uma troca de tiros entre o suspeito e a polícia, que levou à sua morte.

Durante uma coletiva de imprensa, o vice-diretor adjunto do FBI, Christopher Raia, forneceu detalhes sobre o ocorrido. “Houve 14 mortos, além do próprio autor; ou seja, 15 pessoas no total”, destacou Raia, enfatizando a gravidade da situação. Inicialmente, havia preocupações sobre a possibilidade de que Jabbar tivesse cúmplices ainda em liberdade, mas as investigações iniciais descartaram essa hipótese.

Raia afirmou: “Não acreditamos, neste momento, que alguém mais tenha se envolvido neste ataque além de Shamsud Din Jabbar”. As autoridades também informaram que imagens de câmeras de segurança foram recuperadas, mostrando Jabbar posicionando duas bombas caseiras na famosa Bourbon Street e em uma rua próxima.

Além disso, foi confirmado que não existe relação entre o ataque em Nova Orleans e uma explosão que ocorreu algumas horas depois em Las Vegas, conforme as investigações continuam a se desenrolar.