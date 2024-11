Sean Lennon revela vigilância do FBI sobre John & Yoko nos anos 70

Na década de 1970, John Lennon e Yoko Ono emergiram como figuras proeminentes na oposição ao governo de Richard Nixon, nos Estados Unidos. Sean Ono Lennon, filho do casal, recentemente compartilhou insights sobre este período tumultuado em entrevista à revista People. Ele destacou a vigilância intensa do FBI sobre seus pais, que incluiu grampeamentos telefônicos e tentativas de deportação sob falsas acusações de drogas. Essas ações do governo refletem o clima de tensão política da época.

Com o lançamento do box set expansivo do álbum “Mind Games”, Sean oferece uma nova perspectiva sobre o ativismo de seus pais. John Lennon e Yoko Ono eram defensores fervorosos dos direitos das mulheres e críticos da guerra do Vietnã e das políticas antidrogas. No entanto, com “Mind Games”, lançado em 1973, Lennon parece demonstrar um cansaço em relação ao ativismo radical, optando por uma abordagem mais focada na paz e no amor.

Durante esse período, a ameaça de deportação impactou profundamente a vida pessoal do casal, levando a uma separação temporária de 18 meses. Apesar disso, Sean esclarece que “Mind Games” não é um álbum sobre o término dos pais, mas sim uma declaração de amor de John para Yoko. A maioria das canções reflete essa paixão, mostrando como o relacionamento deles era central na vida e na música de Lennon.

Em resumo, a década de 70 foi um período crucial para John Lennon e Yoko Ono, tanto no ativismo político quanto em sua vida pessoal. O novo lançamento de “Mind Games” permite uma reflexão sobre esses tempos desafiadores e celebra o amor duradouro entre John e Yoko, consolidando ainda mais seu legado como ícones da paz e do amor.