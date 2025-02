Favela Holding desembarca em Angola para mais um passo da sua internacionalização

A Favela Holding, maior grupo de empresas de favelas do Brasil, anuncia nesta segunda-feira, 17 de fevereiro, sua internacionalização. Uma comitiva liderada por Celso Athayde, CEO da Favela Holding e fundador da Central Única das Favelas (CUFA), e Marcus Vinícius Athayde, presidente da CUFA Global, desembarcou em Luanda, capital de Angola, com representantes de 19 empresas do grupo, visando expandir sua atuação para o país africano e fortalecer os laços econômicos, culturais e sociais entre Brasil e Angola.

A CUFA, parceira social da Favela Holding, está presente em mais de 60 países, e a escolha de Angola para essa expansão estratégica se deve à conexão histórica, cultural e linguística entre os países, além do crescimento econômico do território angolano, que abre caminho para novas oportunidades de negócios.

“A Favela Holding sempre teve um compromisso com o desenvolvimento das favelas e periferias, e essa expansão para Angola representa um novo capítulo dessa missão. Queremos levar nossas soluções para esses territórios, que compartilham realidades semelhantes às nossas, e, ao mesmo tempo, aprender e criar sinergias com o mercado angolano”, diz Celso Athayde, CEO da Favela Holding.

Durante a visita, a comitiva participará de encontros com ministros, administradores e empresários locais, além de eventos voltados à discussão de soluções inovadoras para o desenvolvimento das favelas angolanas. O grupo Favela Holding atua em diversos segmentos, como agência de live marketing, turismo, instituto de pesquisa e estratégias de negócios, logística, plataforma digital, telecomunicações, seguradora, entre outros.