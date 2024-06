Expo Favela Innovation inicia venda dos ingressos e divulgação de palestrantes

A Expo Favela Innovation São Paulo, feira de empreendedorismo que conecta empreendedores da favela com investidores do asfalto. O evento se tornou a vitrine das boas práticas dos investidores responsáveis pelo ESG (ambiental, social e governança). A feira, organizada pela Favela Holding e parceira social com a Central Única das Favelas (CUFA), acontece de 5 a 7 de julho, no World Trade Center (WTC) de São Paulo. O evento iniciou as vendas dos ingressos e divulgou algumas confirmações na programação do evento como: Luciano Huck; Amauri Soares; Fábio Porchat; Helio de La Peña; Taís Araújo; Karol Conká; Dudu Nobre.

A proposta do encontro é conectar anônimos e personas relevantes das favelas e do asfalto para potencializar a inteligência e a inovação que existem nos dois territórios. Os ingressos para o evento podem ser adquiridos no site ( link ), os ingressos variam de R$ 10,00 a R$ 40,00. Para pessoas da “favela” custa R$ 20,00 a inteira, e a meia R$ 10,00. O ingresso para participantes do “asfalto” está no valor de R$ 40 a inteira, e R$ 20 a meia. A organização do evento não cobra comprovante de residência. Fica a critério do visitante decidir o ingresso que ele se reconhece.

“São Paulo é uma grande referência quando se fala de negócios e inovação. A Expo Favela Innovation, é a ponte que gera negócios, oportunidade e visibilidade para o empreendedor desses territórios” diz Celso Athayde, idealizador do evento e CEO da Favela Holding.

Para mais informações sobre a Expo Favela Innovation São Paulo acesse.

Serviço:

Expo Favela Innovation;

Dias: 05, 06 e 07 de julho;

Local: WTC Events Center;

Endereço: Av. das Nações Unidas, 12551 – Brooklin Novo, São Paulo–SP, 04578-903;

Horário: 11h às 17h.