Fatecs fazem segunda convocação de matrículas a classificados no Vestibular

Nesta quarta-feira (12), as Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) fazem a segunda convocação de matrículas do processo seletivo para as unidades que ainda contam com vagas para o primeiro semestre de 2025. A informação estará disponível a partir das 17 horas, no site vestibular.fatec.sp.gov.br. Os documentos comprobatórios devem ser enviados entre amanhã (12) e sexta-feira (14), de forma online, por meio do sistema de matrícula.

A chamada para matrículas ocorre até o limite de vagas oferecidas. Perderá o direito à vaga quem não fizer a matrícula na data determinada ou deixar de apresentar os documentos exigidos.

As Fatecs disponibilizam computador com acesso à internet a quem precisar de apoio para matrícula.

Documentos

O candidato convocado deve anexar a documentação solicitada em formato digital (PDF, JPEG, JPG ou PNG), no sistema de matrícula indicado no Manual do Candidato. Confira os documentos:

• Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente;

• Histórico Escolar completo do Ensino Médio ou equivalente;

• Documento de identidade com foto, dentro da validade;

• CPF ou documento de identidade, contendo o número de CPF;

• Uma foto 3X4 recente, com fundo neutro;

• Documento de quitação com o serviço militar ou Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI), para o candidato brasileiro maior de 18 anos, do sexo masculino.

A matrícula somente será efetivada após verificação e validação das informações enviadas pelos candidatos.

Quem utilizou o Sistema de Pontuação Acrescida pelo item escolaridade pública deve apresentar histórico escolar ou declaração escolar, comprovando que cursou integralmente o Ensino Médio ou Educação de Jovens e Adultos (EJA) na rede pública municipal, estadual ou federal, com detalhamento das escolas onde estudou.

As especificações sobre os documentos e formatos devem ser conferidas no Manual do Candidato e na Portaria do Vestibular.

Orientações

• É responsabilidade do candidato acompanhar as listas de convocação e os prazos para matrícula.

• A matrícula com uso de nome social poderá ser feita no ato do requerimento, preenchendo a opção no sistema.

• Candidatos que tenham indicado uma segunda opção de curso serão convocados apenas após a chamada de todos os classificados para a primeira opção.

O cronograma completo pode ser consultado no site do processo seletivo.