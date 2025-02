Começa hoje prazo para escolha de opção única no Provão Paulista

Quem participou do Provão Paulista e até agora não garantiu uma vaga em um curso superior gratuito pode tentar a última chance. Começa nesta quarta-feira (12), o prazo para escolha de opção única nos cursos que ainda estão com vagas disponíveis nas universidades paulistas e nas Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs), administradas pelo Centro Paula Souza (CPS). O ingresso ocorre neste primeiro semestre de 2025.

O candidato pode indicar uma única formação de sua preferência nas Fatecs e outra nas universidades, até domingo (16), pela área do aluno, no Portal de Escolha de Vagas do Provão Paulista, no endereço: provaopaulistaseriado.vunesp.com.br. A quantidade de vagas nas Fatecs, por curso e município, pode ser consultada pelo candidato no site do Provão. A convocação ocorre no dia 19 e as matrículas deverão ser feitas entre 20 e 21 de fevereiro.

A última chamada é destinada a estudantes classificados no Provão Paulista que não foram convocados em listas anteriores ou não efetivaram a matrícula em nenhuma instituição de nível superior. No caso das Fatecs, o candidato pode optar por uma formação diferente da registrada na primeira etapa de escolhas.

Alta empregabilidade

O foco no mercado de trabalho é um dos diferenciais das Faculdades de Tecnologia. Os cursos são estrategicamente direcionados para atender à vocação econômica de cada localidade do Estado, em áreas como gestão de negócios, tecnologia da informação, infraestrutura, meio ambiente, indústria 4.0 e assim por diante. Entre os exemplos estão Alimentos, nas Fatecs Marília e Piracicaba; Mecanização em Agricultura de Precisão, na Fatec Pompeia; Gestão Portuária, na Fatec Baixada Santista; Projetos de Estruturas Aeronáuticas, na Fatec São José dos Campos; e muitos outros. Conheça os cursos

A alta empregabilidade é uma das vantagens da graduação tecnológica. Mais de 91% dos estudantes das Fatecs estão empregados em até um ano após a conclusão do curso. “As Fatecs desenvolvem competências e habilidades de profissionais focados em melhorar os processos de gestão e inovação, solucionando problemas complexos por meio da tecnologia”, afirma o coordenador de Ensino Superior de Graduação do CPS, Robson dos Santos. Segundo ele, existe uma procura grande por tecnólogos formados pelo CPS porque “as empresas sabem que vão contar com pessoas de perfil criativo e empreendedor”, diz.

Próximas etapas:

– Prazo para o candidato indicar opção única de curso no site do Provão: 12 a 16 de fevereiro

– Quarta lista de chamada unificada: 19 de fevereiro, a partir das 14 horas no site do Provão Paulista

– Matrícula dos aprovados na quarta lista das Fatecs: 20 e 21 de fevereiro