Fatec São Paulo apresenta curso inédito de Refrigeração e Climatização

A partir do primeiro semestre de 2025, a Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec) São Paulo, localizada no bairro do Bom Retiro, na Capital, oferecerá o curso superior de Tecnologia em Refrigeração e Climatização. Inédita no Centro Paula Souza (CPS), a formação é uma das opções do Vestibular das Fatecs e conta com 40 vagas no período da manhã. A graduação busca atender às crescentes demandas da área por soluções mais eficientes e sustentáveis.

O tecnólogo em Refrigeração e Climatização poderá se capacitar para projetar sistemas voltados a ambientes residenciais, comerciais e industriais. Entre as competências desenvolvidas estão determinação de cargas térmicas, elaboração de orçamentos e análise de viabilidade técnica e econômica, além de supervisão e manutenção de sistemas. A graduação ainda aborda o uso de tecnologias alternativas, alinhadas à preservação ambiental e à saúde humana.

A formação combina fundamentos técnicos e práticos, como a pesquisa e o uso de tecnologias que promovam eficiência energética e sustentabilidade. O aluno também terá conteúdos para aprender a utilizar normas técnicas e procedimentos atualizados, que oferecem mais chances de empregabilidade neste setor em constante transformação.

Mercado de trabalho

O estudante poderá atuar em empresas de planejamento, assistência técnica e manutenção, além de indústrias e estabelecimentos que utilizem sistemas de refrigeração e climatização. Ainda há oportunidades de trabalhos em centros de pesquisa e ensino, conforme requisitos legais.

Outra frente de atuação é o empreendedorismo. A formação apresenta ao egresso ferramentas para gerenciar equipes, elaborar projetos customizados e prestar consultoria técnica. As áreas de aplicação incluem realizar planejamento e desenvolvimento de sistemas térmicos para diversos tipos de ambientes; fazer a gestão e supervisão de manutenção em equipamentos de refrigeração e climatização; e realizar vistoria e emissão de pareceres técnicos em sistemas climatizados.

Vestibular das Fatecs

As inscrições para o Vestibular das Fatecs estão abertas até quinta-feira (12), às 15 horas, pelo site vestibular.fatec.sp.gov.br. A taxa de participação é de R$ 60. A prova será aplicada em 12 de janeiro de 2025.

Interessados em se inscrever no curso de Refrigeração e Climatização, ou nas demais opções de cursos, devem ter concluído ou estar cursando o Ensino Médio, com comprovação da conclusão no ato da matrícula.

Com 15.103 vagas disponíveis, distribuídas entre 97 cursos gratuitos em todas as regiões do Estado, o processo seletivo é uma oportunidade para quem deseja ingressar em formações tecnológicas alinhadas às necessidades do mercado.