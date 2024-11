FASCS abre processo seletivo para cursos livres e técnicos do 1º semestre de 2025

Até 30 de novembro, a Fundação das Artes de São Caetano do Sul realiza as inscrições para seus cursos de Artes Visuais, Dança, Música e Teatro de 2025. Os interessados devem se dirigir pessoalmente à instituição, que fica na Rua Visconde de Inhaúma, 730, Bairro Oswaldo Cruz. No caso de alunos menores de 18 anos, as inscrições devem ser realizadas pelos pais ou responsáveis.

O Processo Seletivo ocorrerá de 9 a 11 de dezembro, e o resultado dos testes será divulgado em 18 de dezembro. As matrículas ocorrerão de 18 a 21 de dezembro de 2024, de quarta à sexta-feira, das 10h às 20h, e no sábado, das 9h às 12h. As aulas terão início em fevereiro de 2025.

Cursos

Neste semestre, a Escola de Artes Visuais abrirá inscrições para o curso Técnico em Artes Visuais (a partir dos 15 anos), além do Ateliê Iniciante (5 a 8 anos), Ateliê Infantil (9 a 12 anos), Ateliê Juvenil (13 a 17 anos) e Ateliê Adulto (a partir de 18 anos) de Desenho, Aquarela, Cerâmica e Pintura.

Na Escola de Dança, os cursos livres disponíveis serão Pré 1 (idade de 5 anos), Pré 2 (idade de 6 anos), Pré 3 (idade de 7 anos), Pré 4 (idade de 8 anos), Nível 1 (idade mínima de 9 anos), Nível 2 (idade mínima de 10 anos), Nível 3 (idade mínima de 11 anos), e Nível 4 (idade mínima de 12 anos), Nível 5 (idade mínima de 13 anos), Nível 6 (idade mínima de 14 anos), e Técnico em Dança Clássica (a partir dos 15 anos) e Dança Contemporânea (a partir dos 13 anos).

Na Escola de Música, os cursos são de Musicalização e Iniciação Musical (5 a 11 anos), Formação Musical ou Vivência Musical (a partir dos 12 anos), Processos Classificatórios de Instrumento (24 instrumentos oferecidos).

A Escola de Teatro oferecerá inscrições para Teatro Infantil (8 a 10 anos) e Juvenil (11 a 13 anos), Teatro Adolescente (14 a 17 anos), Iniciação em Teatro (a partir de 17 anos) e o Curso Técnico em Teatro (a partir de 18 anos).

Matrículas

Para realizar a matrícula, é necessário apresentar uma foto 3×4 recente; cópia simples de comprovante de residência (conta de água, energia elétrica, telefone); cópia simples do RG ou Certidão de Nascimento; e cópia simples do CPF (para menores de 18 anos, CPF dos pais ou responsável).

Para os alunos ingressantes nos Cursos Técnicos, além dos documentos citados acima, também são necessários os seguintes comprovantes: cópias simples do Histórico Escolar do Ensino Médio; Certificado de Reservista; Título de Eleitor; e da Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento (além da cópia do RG).

No site www.fascs.com.br, os interessados podem ter mais detalhes sobre os cursos oferecidos. Informações pelo telefone 11 4239-2020.