Farraial acontece neste sábado (17) na Arena Anhembi, em São Paulo

O Farraial chega à sua sétima edição neste sábado, 17 de agosto, em São Paulo, transformando a Arena Anhembi no palco nacional dos amantes do sertanejo e outros estilos, como o pop, funk e piseiro. Durante o festival, revezam-se nos dois palcos do evento, sem intervalos, Maiara & Maraísa, Simone Mendes, Zé Neto & Cristiano, Leonardo, Gustavo Mioto, Nattan, Vítor Fernandes e Pedro Sampaio. Além dos músicos, Flávia Viana, atriz e apresentadora, sobe ao palco, por mais um ano consecutivo, para apresentar o festival.

Os ingressos estão disponíveis na Ticket360. O festival promete uma edição que ficará marcada na memória. Em comemoração aos seus 7 anos de existência, a Agência InHaus, idealizadora do evento, está preparando a maior farra de São Paulo, que irá oferecer aos seus festivaleiros a possibilidade de viverem diferentes experiências, no local mais badalado da cidade de São Paulo.

“É uma grande conquista chegarmos a nossa 7ª edição do Farraial ainda com a sensação de estarmos fazendo um grande evento inovador, vibrante e pioneiro na cidade. O line-up está diversificado e traz grandes nomes do cenário nacional. É uma programação que procurou escutar bem o que o público vem pedindo durante o ano.”, afirma Luiz Restiffe, sócio-diretor da Agência InHaus.

Com a temática “Embarque na Maior Farra”, que explora a intersecção entre o público das muitas cidades do país, que viajam todos os anos para fazer parte do evento, e a música, impactando na economia de São Paulo e aquecendo o turismo, a programação abrange tanto o sertanejo quanto outros estilos, como o pop, funk e piseiro, unindo artistas e promovendo a cultura em sua diversidade.

Um público ávido por diversão é esperado para embarcar nesta viagem. Serão mais de 10h de música, incluindo dois palcos, atrações musicais, vila gastronômica, lounges exclusivos e ativações de marcas. E ainda, o Farraial conta com um setor Super Premium Old Parr, que oferece open bar, renomados restaurantes, espaço de make e massagem, banheiros exclusivos e uma programação musical ao longo do dia. Emily Araújo e Larissa Tomásia incrementam o time de musas do setor.

Patrocínio

A Sika Brasil é patrocinadora da sétima edição do Farraial, que na última edição trouxe para a Arena Anhembi cerca de 40 mil pessoas, movimentando a economia da cidade e gerando renda à sua população. “É com grande satisfação que a Sika Brasil anuncia seu patrocínio oficial ao Farraial, que chega à sua sétima edição neste sábado. Este evento é um marco na agenda cultural de São Paulo, reunindo os maiores nomes da música sertaneja e proporcionando uma experiência inesquecível aos participantes. Acreditamos no poder da música para conectar pessoas e construir memórias duradouras, e é por isso que estamos entusiasmados em apoiar um festival tão emblemático como o Farraial”, explica Claudio Nogueira, Gerente de Marketing da Sika Brasil.

Serviço

7ª edição do Farraial.

Sábado, 17 de agosto, das 12h às 23h.

Local: Arena Anhembi.

Ingressos disponíveis em www.farraial.com.br.