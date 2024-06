Fapesp anuncia reajuste nos valores de bolsas em até 45% a partir de 1º de agosto

O Conselho Superior da Fapesp anunciou reajuste do valor das bolsas de doutorado, das diferentes variantes de pós-doutorado, de mestrado e de iniciação científica.

Além disso, o Conselho decidiu garantir aos bolsistas de pós-doutorado o ressarcimento do dispêndio com previdência social.

De acordo com o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Vahan Agopyan, no estado de São Paulo, o Governo procura estimular a ciência, o desenvolvimento tecnológico e a inovação, e para isso prioriza a formação de jovens lideranças científicas.

“A Fapesp, perfeitamente alinhada a essa visão do Governo, preocupada com a desmotivação dos jovens para a pesquisa científica e com a sensível fuga de cérebros do país, promoveu a revisão dos valores das bolsas que ela oferece. Com isso, esperamos atrair mais talentos para a pesquisa científica e tecnológica, assim como retê-los no nosso Estado”, afirma.

Veja abaixo os novos valores a partir de 1º de agosto:

Bolsas regulares FAPESP Valores Vigentes até 31/07/2024 Novos valores a partir de 01/08/2024 Iniciação Científica (IC) 879,60 1.080,00 Mestrado I (MS-I) 2.582,40 3.120,00 Mestrado II (MS-II) 2.741,70 3.300,00 Doutorado Direto I (DD-I) 3.805,80 5.520,00 Doutorado Direto II (DD-II) 3.805,80 5.520,00 Doutorado Direto III (DD-III) 4.710,30 6.810,00 Doutorado Direto IV (DD-IV) 4.710,30 6.810,00 Doutorado I (DR-I) 3.805,80 5.520,00 Doutorado II (DR-II) 4.710,30 6.810,00 Pós-Doutorado (PD-BR) 9.318,90 12.000,00

Capacitação de recursos humanos de apoio à pesquisa Valores Vigentes até 31/07/2024 Novos valores a partir de 01/08/2024 Treinamento Técnico I – (TT-I) 556,00 620,00 Treinamento Técnico II – (TT-II) 1.110,40 1.230,00 Treinamento Técnico III – (TT-III) 1.553,20 1.710,00 Treinamento Técnico IV – (TT-IV) 3.924,80 4.320,00 Treinamento Técnico IV-A – (TT-IV-A) 6.430,00 7.080,00 Treinamento Técnico V – (TT-V) 9.318,80 9.320,00 Participação em Cursos e Estágios II (PC-II) 888,00 1.070,00 Participação em Cursos e Estágios III (PC-III) 1.330,80 1.600,00 Participação em Cursos e Estágios IV (exterior) (PC-IV) 1.620,00 1.620,00

Jovem Pesquisador em Centro Emergente Valores Vigentes até 31/07/2024 Novos valores a partir de 01/08/2024 JP 10.588,20 13.260,00

Aperfeiçoamento pedagógico (Ensino Público) Valores Vigentes até 31/07/2024 Novos valores a partir de 01/08/2024 EP-I 400,80 420,00 EP-II 800,10 810,00 EP-III 1.199,10 1.200,00 EP-IV 1.597,20 1.620,00 EP-V 1.996,80 2.010,00 EP-VI 3.193,50 3.210,00

Programa Pequenas Empresas Valores Vigentes até 31/07/2024 Novos valores a partir de 01/08/2024 PE-I 5.116,80 5.130,00 PE-II 7.570,50 7.590,00 PE-III 10.588,20 10.590,00

Programa Jornalismo Científico Valores Vigentes até 31/07/2024 Novos valores a partir de 01/08/2024 JC-I 879,60 1.080,00 JC-II 2.582,40 3.120,00 JC-III 3.805,80 5.520,00 JC-IV 9.318,90 12.000,00

Chamadas Valores Vigentes até 31/07/2024 Novos valores a partir de 01/08/2024 Bolsa de Estímulo a Vocações Científicas – EVC 7.154,70 8.610,00 Bolsa Projeto Geração 9.318,90 12.000,00 Bolsa Fixação de Jovens Doutores – FJD 4.118,90 6.810,00

Segundo o Conselho Superior da Fapesp, a formação de pessoal qualificado continua sendo vista como uma das missões centrais da fundação. “O Conselho Superior entende que o momento de incertezas que cercam o futuro da atividade científica no país exige ações eficazes para preservar a continuidade da formação de pesquisadores e assegurar a solidez do sistema de ciência, tecnologia e inovação no Estado e no país”, informa.

Ainda de acordo com a nota, diversas iniciativas serão necessárias para alcançar esse objetivo, entre elas garantir valores de bolsas mais atrativos e competitivos, além de cobertura previdenciária para os pesquisadores que concluíram o doutorado.

“Esse importante passo faz parte de um programa de retenção e atração internacional de talentos para o Estado de São Paulo, especialmente voltado para a nova geração de pesquisadores e empreendedores”, diz a nota.