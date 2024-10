Fanzone do GPSP terá encontro com pilotos e grandes shows

Pela primeira vez no Brasil, a Fanzone, festival do GP São Paulo voltado para os fãs de automobilismo, terá uma programação intensa nos três dias do evento, com atrações ligadas ao esporte a motor, incluindo ações com pilotos do atual grid da F1, e apresentações musicais de repertório variado durante todo o evento, com DJs e um grande show a cada dia.

A sexta e o sábado começam com o Driver’s Engagement, uma das ações mais aguardadas e emocionantes das fanzones do Mundial de F1, quando pilotos de todas as equipes do atual grid da categoria poderão ser vistos no palco e responderão, ao vivo, perguntas de uma apresentadora oficial da F1 TV.

Ao longo dos três dias haverá, ainda, programação de talks com personalidades do automobilismo no Papo de Grid, e área de ativações com simuladores de corrida, de pit stop challenge, túnel de vento, games e instagramáveis, alguns deles trazidos diretamente pela F1 e presentes em fanzones de outros países do calendário. Uma exposição exclusiva de carros históricos, com 30 veículos que farão uma volta no autódromo, também no espaço, proporcionando uma experiência única para os participantes.

Para os talks estão programadas conversas com Felipe Massa, Rubens Barrichello, Christian Fittipaldi, Bia Figueiredo e Aurelia Nobels, entre outros. Os bate-papos serão mediados por nomes como Glenda Kozlowski, Tino Marcos, Rafael Lopes, Rodrigo França e Getúlio Vargas.

Em seu ano de estreia, a Fanzone do GP São Paulo terá um show em formato inédito do produtor musical Alok. A apresentação, com grandes sucessos, acontece no sábado do evento (02/11), às 18h. Natural de Goiânia e com grande projeção internacional em sua carreira, Alok foi eleito em 2021 e 2023 o quarto melhor DJ do mundo pela influente revista britânica DJ Mag. Ele fará um show especial em formato inédito para a estreia da Fanzone do GP São Paulo.

Na sexta (01/11), o público que estiver na área poderá conferir o show de um dos principais e mais influentes cantores e compositores do samba, Jorge Aragão. Aos 75 anos, ele apresentará ao público grandes sucessos de sua carreira, desde os tempos em que integrava o grupo Fundo de Quintal, até os dias atuais, celebrando parcerias com nomes como Elza Soares, Zeca Pagodinho e Beth Carvalho.

Para encerrar o domingo (03/11), o palco da Fanzone será animado pelo grupo carioca SIBC (Samba Independente dos Bons Costumes). Fundado em 2015, o SIBC é marcado por suas apresentações com muito samba, arte e cultura. Para esse show especial, o grupo será acompanhado pelo talentoso cantor e ator Sérgio Loroza, conhecido por sua presença marcante e estilo único, que combina samba, funk, soul e MPB e sua performance repleta de energia e carisma.

Os dias do evento também serão embalados com participações de Dj’s. Serão vários estilos musicais, do sertanejo ao pop. Entre alguns nomes estão DJ Pedro Latti, DJ Admin, DJ Anna de Ferran, filha do falecido Gil de Ferran, ex-piloto e conselheiro da McLaren.

A corrida, com largada no domingo às 14h, a Sprint, no sábado às 11h, as classificações e os treinos para o GP poderão ser acompanhados por telões de alta definição instalados no espaço, que também conta com alguns pontos com visibilidade da pista.

A venda de ingressos exclusiva para a área é feita pela Eventim, tiqueteira oficial do GP São Paulo, no site eventim.com.br/f1saopaulo. O valor é de R$ 580, válido para os três dias, com meia-entrada a R$ 290.

Além dos compradores de ingressos para a Fanzone, o público dos setores N, H, R, G e Arquibancada Porto também terão acesso à área, de acordo com a capacidade máxima do espaço. A prioridade será de quem possui o ingresso exclusivo da Fanzone, garantindo-se, assim, o conforto e segurança dos fãs.

Veja abaixo a programação da Fanzone do GP São Paulo:

SEXTA-FEIRA (01/11)

9:45 – 9:55: Driver’s Engagement – Williams e VCARB

9:55 – 10:05: Driver’s Engagement – McLaren

10:05 – 10:15: Driver’s Engagement – Aston Martin e Kick Sauber

A partir das 18h: Jorge Aragão

Ao longo do dia: Djs + Ativações + Papo de Grid: Talks e Entrevistas

SÁBADO (02/11)

8:30- 8:40: Driver’s Engagement – Red Bull Racing

8:40 – 8:50: Driver’s Engagement – Mercedes

8:50 – 9:00: Driver’s Engagement – Haas

9:10 – 9:20: Driver’s Engagement – Alpine

A partir das 18h: Alok (show em formato inédito)

Ao longo do dia: Djs + Ativações + Papo de Grid: Talks e Entrevistas

DOMINGO (03/11)

A partir das 16h: SIBC (Samba Independente dos Bons Costumes) e Serjão Loroza Ao longo do dia: Djs + Ativações + Papo de Grid: Talks e Entrevistas

A Fanzone abrirá ao público de sexta a domino, às 8h, com encerramento previsto para às 20h (exceto no domingo, 03 que tem encerramento previsto para às 18h). O espaço contará com food trucks em pontos de venda de alimentos e bebidas, além de lojas com produtos licenciados.

Para mais informações sobre a área acesse: grandepremiosp.f1saopaulo.com.br/fanzone

Fanzone GP São Paulo 2024

Datas: 01 (sexta-feira), 02 (sábado) e 03 (domingo) de novembro

Local: Kartódromo Ayrton Senna – Interlagos – São Paulo

Portão de acesso Fanzone: ao lado do portão G – Av. Sen. Teotônio Vilela, 400 /

Horários: 01 e 02 de novembro, das 08h às 20h / 03 de novembro, das 08h às 18h

Ingressos: eventim.com.br/f1saopaulo – R$580, válido para os três dias, com meia-entrada a R$290.

O evento conta com: Acessibilidade, banheiros, segurança particular, policiamento, socorristas, UTI Móvel.

Como chegar – Trem Pole Position:

O serviço expresso via Linha 9 – Esmeralda, da CPTM, garante acesso aos trens exclusivos com destino direto à Estação Autódromo, sem parar nas demais praças que fazem parte do trajeto, em uma viagem de aproximadamente 25 minutos de duração. Os trens partirão da Estação Pinheiros, com única parada na Estação Morumbi, outro ponto de embarque, seguindo direto para a Estação Autódromo. O Setor G/Fanzone está a 800m – aproximadamente 13 minutos de caminhada, da Estação Autódromo.

As vendas dos bilhetes exclusivos, que garantem ida e volta, estão abertas ao público pelo site Passaporte Mobilidade, no valor de R$ 30,00 (válido para ida e volta).

O serviço especial tem como objetivo facilitar o deslocamento dos fãs até o local do evento, com velocidade, conforto e segurança, além de contribuir com a menor emissão de carbono causada pelos automóveis que se deslocam intensamente pela cidade. O entorno do Autódromo, inclusive, será todo bloqueado pela CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) e somente veículos credenciados poderão circular.