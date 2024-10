Famosos reclamam de falta de luz em São Paulo

Já são quase 90 horas sem luz em algumas regiões de São Paulo. E o transtorno também tem afetado famosos que têm usado as redes sociais para protestar.

É o caso de MC Daniel, que disse pelo Instagram que teve de pegar emprestado um gerador e que toda a comida que guardava na geladeira teria sido perdida.

“Salvou esse gerador. Vai dar para fazer tudo. Estava tomando banho gelado e frio, chovendo ainda. As carnes ficaram com cheiro ruim. E para quem não sabe, os peixes precisam de oxigênio. Agora com o gerador dá para fazer a troca do oxigênio e fazer tudo”, disse.

Ronnie Von disse que nunca tinha visto algo parecido em seus 80 anos de vida. Ele já estava havia quatro dias sem energia.

“Estamos no escuro desde sexta-feira [11]. É impressionante que isso possa acontecer. Eu reconheço que houve uma catástrofe e uma eventualidade. Perdemos tudo que tínhamos na geladeira. Tem gente doente que, como nós, perderam tudo também. O que não consigo entender é como pode ser dada uma concessão de serviço público a quem não tem competência”, afirmou.

Na sexta, após um forte temporal, Eliezer relatou que uma árvore havia caído em sua propriedade. “Estamos limpando, tirando a árvore que caiu na casa. Comunicação está difícil porque não tem água nem energia. Mas está tudo certo”, disse.

No quarto dia de apagão na região metropolitana de São Paulo, cerca de 250 mil imóveis ainda continuavam sem luz na manhã desta terça-feira (15), segundo balanço divulgado pela Enel às 6h. Na noite de segunda-feira (14), 340 mil unidades estavam nessa situação.

Segundo a concessionária, o serviço foi normalizado para pouco mais de 1,8 milhão de clientes e as equipes em campo receberam reforços do Rio de Janeiro e do Ceará, além de técnicos de outras distribuidoras.