Famílias de 500 selecionados para intercâmbio de SP têm até quinta (26) para autorizar viagem

Pais, mães ou responsáveis legais dos alunos que foram selecionados para o Prontos pro Mundo, programa inédito de intercâmbio do Governo de São Paulo, têm até esta quinta-feira, dia 26 de setembro, para entregar às escolas os documentos necessários para que seus filhos possam viajar.

Se eventualmente os estudantes optarem por não viajar, a decisão também precisa ser formalizada à escola nesta quinta. Desta forma, a vaga será disponibilizada a outro estudante classificado.

Na semana passada, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) anunciou a lista dos 500 alunos que embarcam no ano que vem para Austrália, Canadá, Nova Zelândia e Reino Unido.

“Eu fiquei muito feliz com essa oportunidade que o Estado está dando, eu espero que continue investindo nas crianças, que existe muita criança que tem potencial, precisa apenas de uma oportunidade como essa”, comemora Adriana Maria de Souza, mãe da estudante Gabriela Maria da Silva, uma das selecionadas para a primeira turma do Prontos pro Mundo.

O Programa terá duração de três meses, será totalmente gratuito, com todos os custos e organização providenciados pela Secretaria da Educação. Esta é a primeira vez que os alunos da rede estadual paulista são beneficiados com intercâmbio internacional.

No intercâmbio, os estudantes serão matriculados em escolas do Ensino Médio e ficarão hospedados na residência de uma família local.

Uma nova seleção será feita ainda este ano para outras 500 vagas do programa, com embarque previsto para o segundo semestre de 2025. A seleção será composta por etapas de provas e as outras regras estabelecidas por edital.