Fagner encerra 11 anos no Corinthians e se transfere para o Cruzeiro

Fagner, um dos ícones mais recentes do Corinthians, encerrou sua trajetória no clube após 11 anos marcantes. A transição para o Cruzeiro vem após uma temporada de altos e baixos, onde seu desempenho se destacou tanto pela qualidade quanto pela indisciplina em campo. O lateral-direito teve um início promissor em 2024, contribuindo com uma assistência importante na vitória sobre o Guarani pelo Campeonato Paulista.

No entanto, a sequência de jogos trouxe desafios significativos, resultando em sete cartões amarelos em apenas 14 partidas. Apesar das dificuldades, Fagner manteve-se como uma peça valiosa sob a tutela dos técnicos Mano Menezes e António Oliveira, garantindo a titularidade mesmo em meio às suspensões. Em um momento de reviravolta, ele assumiu a faixa de capitão após a saída de Cássio, levando o tempo a uma fase vitoriosa com apenas uma derrota em oito jogos.

Porém, a chegada do técnico Ramón Díaz mudou o cenário para o jogador. O novo comandante acabou por dar espaço ao jovem Matheuzinho, rebaixando Fagner para o banco de reservas. A situação culminou em setembro, quando uma expulsão no clássico contra o São Paulo acentuou sua queda de rendimento. Desde então, ele disputou apenas três jogos, acompanhando à distância as eliminações do Corinthians nas competições nacionais.

Com 41 partidas disputadas na temporada e um índice alarmante de 0,29 cartões amarelos por jogo, Fagner finaliza o ano com registros negativos que não refletem sua história gloriosa no clube. Ao deixar o Corinthians, Fagner leva consigo um legado de conquistas e desafios que marcaram sua carreira. Sua passagem pelo alvinegro ficará registrada na memória da torcida, que sempre considerará seu talento e dedicação ao clube.