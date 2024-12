Corinthians conhece adversários da pré-Libertadores nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira, às 12h (horário de Brasília), o Corinthians conhecerá os seus adversários na fase preliminar da Copa Libertadores, em evento que ocorrerá na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. O clube do Parque São Jorge, que vive um momento de grande expectativa após uma temporada excepcional, garantiu sua participação na fase preliminar ao conquistar nove vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. Essa sequência de triunfos igualou o recorde estabelecido por Atlético-MG em 2021 e Internacional em 2020, após o time ter passado 22 rodadas na zona de rebaixamento.

O Corinthians ingressa diretamente na segunda etapa do torneio, assim como o Bahia e o tradicional Boca Juniors. De acordo com o ranking da Conmebol, o clube paulista foi posicionado no Pote 1 da Fase 2, evitando assim confrontos mais complicados logo no início da competição. Assim, ele poderá enfrentar até 16 adversários potenciais nesta fase.

Entre os possíveis oponentes estão equipes bolivianas como The Strongest e Bolívar, que costumam dificultar a vida dos adversários quando jogam em La Paz, devido à altitude da cidade, situada a mais de 3.600 metros acima do nível do mar. Além disso, existe a chance de um reencontro com o Tolima, time colombiano que ficou conhecido por eliminar o Corinthians na pré-Libertadores de 2011, marcando a primeira eliminação de um clube brasileiro nessa fase.

Naquele ano, o Corinthians contava com astros como Ronaldo e Roberto Carlos e era comandado pelo técnico Tite. Apesar da turbulência enfrentada após a eliminação, Tite continuou no cargo e levou o clube ao título da Libertadores em 2012, seguido pela conquista do Mundial de Clubes.

Além disso, ao longo dos anos, o Corinthians já participou outras duas vezes da fase preliminar da Libertadores, sendo eliminado em 2020 pelo Guaraní do Paraguai. O sorteio desta quinta também definirá os caminhos para a terceira fase da competição, permitindo que os clubes classificados na etapa anterior já conheçam seus próximos adversários.

Caso enfrente o Bahia, será a segunda vez consecutiva que equipes brasileiras se confrontarão na pré-Libertadores por uma vaga na fase de grupos. Neste ano, o Botafogo enfrentou o Red Bull Bragantino e garantiu a classificação após vencer o primeiro jogo por 2 a 1 e empatar o segundo em 1 a 1.

Um possível embate contra o Boca Juniors traz à tona lembranças históricas para os corintianos. Foi diante do Boca que o Corinthians conquistou seu primeiro título da Libertadores em 2012. Na ocasião, os paulistas empataram em 1 a 1 na partida de ida na Bombonera e venceram por 2 a 0 no Pacaembu na volta.

No histórico geral entre as duas equipes, o Boca Juniors leva vantagem com três vitórias contra duas do Corinthians e sete empates. Contudo, exceto pela final de 2012, o Corinthians não conseguiu superar os argentinos em outras ocasiões decisivas nas edições de 1991, 2013 e 2022 da Copa Libertadores.