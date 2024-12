Faculdade SESI de Educação abre inscrições para transferências externas

A Faculdade SESI de Educação está com as inscrições abertas para o processo de Transferências Externas 2025.1, que acontecerá até 21 de janeiro de 2025. Este é o momento para alunos matriculados em outras instituições de ensino superior, cursando entre o 2º e o 7º período, transferirem-se para a faculdade, garantindo continuidade em um curso gratuito, de alta qualidade, e com foco na formação de professores.

A Faculdade SESI de Educação oferece cursos presenciais em tempo integral, com a oportunidade de vivências práticas desde o primeiro semestre por meio do programa de Residência Educacional. Além disso, alunos elegíveis podem contar com benefícios como o Passaporte Futuro Professor, que garante uma ajuda de custo mensal de um salário-mínimo.

O processo seletivo é composto por duas etapas: análise de documentos, como histórico escolar e matriz curricular, seguida por uma entrevista com o coordenador do curso. A compatibilidade de pelo menos 75% do conteúdo e carga horária das disciplinas é necessária para a dispensa de matérias.

O processo de Transferências Externas abrange os cursos de Licenciatura em Matemática, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Linguagens. Todas as informações, incluindo o edital completo e o calendário das etapas, estão disponíveis no site oficial da faculdade, assim como o resultado dos aprovados, que será divulgado no dia 3 de fevereiro de 2025. Inscreva-se clicando aqui!