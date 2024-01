Facesp pede apoio do Governo de SP para minimizar prejuízos causados com apagões

A Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp) encaminhou uma carta ao Governo do Estado de São Paulo em que pede apoio para a implementação de medidas que tornem a prestação do serviço de energia elétrica mais eficiente e transparente e, ainda, que ações práticas sejam adotadas para ressarcir o prejuízo causado pelos recentes apagões.

Na carta, a Rede de Associações Comerciais, formada por 420 entidades, que representam cerca de 300 mil empreendedores, solicita que o “Governo do Estado de São Paulo se solidarize, apoie e auxilie os comerciantes, os prestadores de serviço e os profissionais autônomos que estão sendo extremamente prejudicados pelos repetidos episódios de falta de energia”.

Entre elas está a proposta para que o governo estadual faça a intermediação de encontros entre representantes da classe empreendedora e os responsáveis pelas concessionárias, com o objetivo de buscar formas de ressarcir os prejuízos causado pelos apagões.

Outro pedido visa a adoção de medidas que ofereçam o mínimo de previsibilidade, como um plano de contingência para ocorrências em que a previsão de retorno seja igual ou superior a quatro horas e, ainda, que seja criado um sistema on-line, o qual mostre o status do fornecimento de energia.

