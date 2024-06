Fábrica de Cultura Osasco comemora dois anos com muita música e diversão

No dia 15 de junho, sábado, acontece a comemoração do aniversário de dois anos da Fábrica de Cultura Osasco – Programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, gerenciado pela Poiesis. No mês das festividades de São João, a festa será um aniversário junino com atividades para todos os públicos, comidas típicas e diversos shows. A programação contará com interpretação em Libras.

A partir das 15h, a kombi grafitada do projeto itinerante Cultura na Calçada faz uma parada na Fábrica de Cultura Osasco para uma apresentação do DJ Hilton Hits que trará uma discotecagem com discos de vinil do melhor do samba rock, coco, maracatu e muitos outros ritmos da cultura popular brasileira.

O público também poderá aproveitar a apresentação de Bob Mendes às 15h. O artista trará um vasto repertório dos ritmos brasileiros, como choro, baião, forró e frevo, em uma apresentação dançante, com rabeca, flauta, pífano, homenageando nomes como Luiz Gonzaga, Nelson da Rabeca, Capiba, Luiz Paixão, Carlos Malta, além de composições autorais.

Às 17h, é a vez do Trio Virgulino, grupo que já se apresentou no exterior e com grandes nomes da música brasileira, subir ao palco para apresentar o melhor do forró. Em seguida, sobe ao palco às 18h30 a cantora Jamile Queiroz, que traz o forró, o coco de roda e outros ritmos da cultura popular em suas músicas.

Nos intervalos da programação, o DJ e artista local Doss Mares continua animando o público. E a noite de festa termina com o grupo de forró local Agito Total às 20h30. Confira a programação completa da unidade Osasco no site das Fábricas de Cultura.

SERVIÇO

Gratuito

Fábrica de Cultura Osasco

Endereço: Rua Santa Rita, s/nº, Jardim Rochdale – Osasco | Tel: (11) 3689-7600

Aniversário Junino da Fábrica de Cultura Osasco

15/06, sábado, das 15h às 22h | Livre | com Libras

Programação:

Dj Doss Mares | 15h às 20h

Bob Mendes | 15h

Cultura na Calçada | 15h às 20h30

Trio Virgulino | 17h

Jamile Queiroz | 18h30 às 19h30

Agito Total | 20h30 às 21h30