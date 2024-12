Fábrica de Cultura abre inscrições para curso gratuito de artes circenses

O Folia, projeto de formação profissional em artes circenses das Fábricas de Cultura – Programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, e gerenciado pela Organização Social Poiesis – está com inscrições abertas até 19 de janeiro para a turma de 2025. O curso tem duração de dois anos e oferece aulas de técnicas circenses (aéreas, acrobáticas, de malabares e equilíbrios); teatro (jogos teatrais, teatro físico, máscaras e palhaçaria); dança (contemporânea, danças urbanas, danças africanas e composição coreográfica); criação e matérias teóricas, como biologia do corpo, produção e montagem; história do circo e estéticas do espetáculo circense; além de conhecerem espetáculos e saídas pedagógicas para debater com especialistas dessa linguagem artística.

A formação é gratuita e os aprendizes recebem bolsa-auxílio de R$ 700,00, vale-transporte e vale-refeição, condicionados à frequência. Podem se inscrever pessoas a partir de 16 anos com, no mínimo, dois anos de experiência na área; residentes da capital ou região metropolitana de São Paulo; que terminaram ou estão concluindo o ensino médio; e tenham disponibilidade para frequentar o curso que acontece de terça a sábado, das 9h às 13h, na Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha, com algumas atividades à noite que serão previamente anunciadas.

Do total de inscritos pelo formulário online, cerca de 60 são convocados para as audições. Após esta etapa, 30 são chamados para entrevistas. No final, 20 pessoas são selecionadas para compor a turma, com possibilidade de lista de espera. As etapas de audições e entrevistas são presenciais. As aulas terão início em março de 2025.

Desde 2023, quando o projeto iniciou, cerca de 40 aprendizes já passaram pela formação, sendo que 17 se formaram na 1ª turma no fim de 2024, enquanto 21 estão na 2º turma com previsão de formação para o fim de 2025. Confira o cronograma completo no edital (aqui) onde também está disponível o formulário para inscrição. Para saber mais sobre o projeto e formas de apoiar acesse o site das Fábricas de Cultura.

SERVIÇO:

Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha

Rua Franklin do Amaral, 1575 | Tel: (11) 2233-9270

Inscrições | Processo seletivo FOLIA 2025

Abertas até 19/01/25 | Gratuito

Pessoas a partir de 16 anos com experiência

Mais informações e link para inscrições online (aqui).

Com processo de seleção.

Funcionamento das unidades: terça a sexta, das 9h às 20h

Unidades Iguape e Vila Nova Cachoeirinha, das 9h às 21h.

Núcleo Taipas, de terça a sexta, das 9h às 21h30

Unidade Jaçanã, das 9h às 21h

Unidade Osasco, das 9h às 21h (terças, quintas e sextas) e das 9h às 19h (quartas)

Sábados, das 9h às 17h, com exceção do Núcleo Taipas que abre das 9h às 17h30.

Domingos: Fábricas de Cultura funcionam no domingo somente em caso de programação cultural.

Funcionamento das bibliotecas: de terça a sexta, das 9h às 19h.

Sábados: das 9h às 17h (conforme a programação) | Domingos: Fechadas.

Acessibilidade: as Fábricas de Cultura Vila Nova Cachoeirinha, Brasilândia, Jaçanã, Capão Redondo, Jardim São Luís, e Diadema, oferecem rampa de acesso para pessoas com mobilidade reduzida, elevador, sanitários acessíveis, piso tátil, equipamentos que permitem a leitura para pessoas com deficiência visual e motora, impressoras braille, leitor de audiobooks e acervo com mais de 191 exemplares em braille (livros e audiobooks), além de dicionário em Libras. A Fábrica de Cultura Osasco tem rampa de acesso, elevador e os recursos de acessibilidade na Bibliotech, enquanto a Fábrica de Cultura Iguape tem piso tátil nas escadas e elevador.