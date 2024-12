Fábrica de Cultura abre inscrições para curso de artes circenses

A Fábrica de Cultura, um programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, em parceria com a Organização Social Poiesis, anunciou a abertura das inscrições para o projeto Folia, voltado à formação profissional em artes circenses. Os interessados poderão se inscrever até o dia 19 de janeiro para a turma que iniciará em 2025.

O curso, que possui duração de dois anos, abrange uma variedade de disciplinas, incluindo técnicas circenses como acrobacias e malabares, além de teatro, dança contemporânea e outros estilos. Os alunos também terão acesso a matérias teóricas que incluem biologia do corpo, produção e montagem, assim como história do circo e estéticas do espetáculo circense. O programa também prevê visitas a espetáculos e atividades pedagógicas que possibilitam debates com especialistas no campo das artes.

As aulas ocorrerão na Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha, de terça a sábado, das 9h às 13h, com algumas atividades noturnas programadas. A formação é gratuita e os participantes receberão um bolsa-auxílio mensal no valor de R$ 700, além de vale-transporte e vale-refeição, ambos condicionados à frequência regular.

Para se inscrever, os candidatos devem ter pelo menos 16 anos, com um mínimo de dois anos de experiência na área circense, residir na capital ou na região metropolitana de São Paulo e estar concluindo ou já ter finalizado o ensino médio. O processo seletivo envolve uma série de etapas: dos inscritos via formulário online, cerca de 60 são chamados para audições presenciais. Após essa fase, 30 candidatos são convocados para entrevistas, resultando na seleção final de 20 participantes para a turma, com uma lista de espera disponível.

Desde seu lançamento em 2023, o Folia já formou aproximadamente 40 aprendizes. A primeira turma concluiu o curso no final de 2024, enquanto a segunda turma está prevista para se formar no fim de 2025. Para mais informações sobre o cronograma completo e para acessar o formulário de inscrição, é possível consultar o edital disponível no site da Fábrica de Cultura.