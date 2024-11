Fábio Soares solicita Carreta do Empreendedorismo para São Caetano

O vereador Fábio Soares (Republicanos) encaminhou um ofício ao governador do Estado de São Paulo solicitando a cessão da Carreta do Empreendedorismo para o município de São Caetano do Sul. O objetivo é fortalecer as iniciativas voltadas ao desenvolvimento econômico local e oferecer apoio aos pequenos empreendedores da cidade.

No requerimento, Fábio Soares ressaltou a relevância dessa ferramenta para o crescimento econômico. “A Carreta do Empreendedorismo é um instrumento essencial para a capacitação e incentivo à formalização de pequenos negócios, promovendo o desenvolvimento por meio de cursos, oficinas e orientações voltadas à geração de renda e ao fortalecimento do empreendedorismo.”

O vereador também destacou que São Caetano do Sul é reconhecido por sua vocação empreendedora e possui grande demanda por programas que estimulem a qualificação e a formalização de micro e pequenos empresários, além de apoiar aqueles que desejam iniciar suas atividades. “A cidade tem uma forte cultura de empreendedorismo, e essa iniciativa será fundamental para fortalecer ainda mais esse setor.”

Segundo o parlamentar, a solicitação visa atender às necessidades da população empreendedora, especialmente jovens, mulheres e trabalhadores informais, com o intuito de impulsionar o crescimento sustentável e promover a inclusão social e econômica. “A vinda da Carreta do Empreendedorismo para o município será uma grande oportunidade para capacitar cidadãos, oferecendo acesso a aprendizado e informações essenciais sobre o mercado de trabalho e gestão de negócios”, concluiu Fábio Soares.